屯門愛琴海岸鄰近地皮申建8幢分層住宅　提供共1551伙

屯門區最新有兩項住宅發展申請。其中鄰近愛琴海岸一幅呈U型地皮，有發展商向城市規劃委員會建議，於地皮上興建住宅物業，提供1,551伙單位。

該地皮位於屯門掃管笏丈量約份第374約多個地段及毗連政府土地，佔地逾23.69萬方呎，當中逾11.12萬方呎為政府土地，地皮被劃住宅(乙類)、住宅(乙類)14及政府、機構或社區用地，現申請改劃作住宅(乙類)21地帶，以地積比率約2.4倍，發展共逾56.85萬方呎住用樓面。將興建8幢17至21層高住宅大廈，以及2幢1層高住客會所。

申請人指，根據現有大綱圖規限，該地皮可發展839伙，而最新建議將令可建單位增加約85%至1,551伙。

另外，一幅坐落於屯門市廣場6及7座對面山坡上的地皮，申請由綠化地帶等改劃為住宅(甲類)28地帶，提供224個住宅單位。

該地皮位於屯門青山公路─青山灣段430號，地盤面積約19,806方呎，申請人向城市規劃委員會要求以地積比率約6.06倍，發展一幢樓高26層的住宅及社會福利設施綜合物業，提供逾11.66萬方呎住用樓面，以及約3,386方呎非住用樓面。項目料容納人口582人，並提供一個淨作業樓面面積約1,539方呎學校社會工作服務辦公室。申請人指項目符合政府增加住宅用地發展密度及檢討綠化地帶發展潛力的政策。

根據城規會的規劃指引，綠化地帶是指包括斜坡和山坡，大多長滿天然樹木。過往在特殊情況下，才可考慮進行新發展申請，而住宅發展地積比率不得超逾0.4倍。