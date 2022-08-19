二手業主加快沽貨套現　東港城兩房3年帳賺8萬離場

後市去向未明，二手業主加快沽貨套現。將軍澳東港城兩房單位，累減約55萬元，以約843萬元成交，原業主持貨剛滿3年即沽，帳面僅賺約8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園4座高層B室，實用面積約941方呎，套三房間隔，望部分維港海景，成交價1,560萬元，呎價約16,578元，原先叫價1,700萬元，減價140萬元成交，減幅約8.2%。

●利嘉閣梁啟豪稱，天后栢景臺2座中低層D室，實用面積約919方呎，套三房間隔，成交價2,000萬元，呎價約21,763元，新買家一直物色港鐵站上蓋物業，見原業主有較大議價空間，即購入單位自用。

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九龍區

●中原馮健平指，荔枝角美孚新邨8月暫錄約10宗買賣，包括3期百老匯街67號中層C室，實用面積約717方呎，三房間隔，最初開價880萬元，近日調整至828萬元即獲買家洽購，最終亦以828萬元成交，呎價約11,548元，新買家為同區換樓客。

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新界區

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳東港城6座極高層D室，實用面積約524方呎，「大兩房」間隔，望海景，叫價898萬元，議價後累減約55萬元，以約843萬元成交，呎價約16,088元，原業主於2019年以約835萬元買入，持貨剛滿3年轉手帳面僅賺約8萬元。

●中原柯勇表示，將軍澳新都城8月暫錄約16宗買賣，平均實用呎價約15,623元，按月跌約6%，屋苑2期9座高層A室，實用面積約538方呎，套三房間隔，以850萬元成交，呎價約15,799元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢松濤軒雙號村屋全幢，四房雙套房間隔，享山景，連天台及約2,000方呎入契花園，叫價3,500萬元，累減600萬，減幅約17.1%，終以2,900萬元沽售。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山中心2座低層F室，實用面積約375方呎，兩房間隔，望園景，放盤半年，叫價548萬元，其後減48萬元，獲買家以500萬元承接，減幅約8.8%，呎價約13,333元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山新港城C座中層4室，實用面積約513方呎，三房間隔，望園景，單位放盤1個月，當時叫價750萬元，累減60萬元或減幅8%，以690萬元成交，呎價約13,450元。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城36座低層E室，實用面積約478方呎，三房間隔，叫價800萬元，放盤半年，最終減165萬元至635萬元沽售，減幅約20.6%，呎價約13,285元。

●美聯黃錦瀚表示，沙田第一城單日連錄5宗買賣，其中31座高層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，以515萬元沽出，呎價約15,749元，原業主2019年595萬元購入，轉手帳面蝕讓約80萬元。

●中原陳廸豪指，沙田第一城8月暫錄約19宗成交，對比上月同期錄約14宗略為上升，屋苑47座低層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，月初開價約500萬元，月中減至450萬元，議價後以440萬元易手，呎價約15,493元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區8月暫錄約36宗二手買賣，與上月同期相若，居屋錦龍苑A座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場放盤開價約500萬元，議價後以432.5萬元易手，呎價約10,786元，新買家為用家。

●世紀21宇田羅家威表示，大埔公屋太和邨喜和樓中層1室，實用面積約381方呎，一房間隔，原先開價238萬元，未補價第二市場放盤1個月，減價18萬元，終以220萬元成交，呎價低見約5,774元。

●利嘉閣黃靜顏稱，上水奕翠園8座高層F室，實用面積約942方呎，套三房連士多房間隔，享內園景，原先叫價1,060萬元，雙方議價後累減約60萬元，以約1,000萬元連車位成交，呎價約10,616元，新買家屬本區客。

●中原何志忠指，上水中心8月暫錄3宗買賣，屋苑1座低層A室，實用面積約351方呎，兩房間隔，開價約490萬元，議價後以460萬元易手，呎價約13,105元。

●美聯翟安暉表示，元朗蝶翠峰3座中層E室，實用面積約419方呎，兩房間隔，新盤向隅客轉投二手市場，以523萬元購入，呎價約12,482元，原業主2016年以約361萬元購入，持貨約6年帳面升值約162萬元，或約45%。

●中原王勤學指，元朗區8月僅累錄約29宗二手買賣，其中御豪山莊5座低層A室，實用面積約489方呎，兩房間隔，叫價530萬元，議價後共減30萬元，以500萬元易手，為屋苑近5年來新低價，呎價約10,225元。

●天置物業曾冠豪表示，屯門恒順園3座低層E室，實用面積約715方呎，開價750萬元放售，減價後獲同區換樓客以715萬元購入，呎價約1萬元，有銀行對單位估價達758萬元，成交價較估價低約5.7%。

●中原黃俊傑稱，青衣區8月僅錄得23宗二手買賣，包括盈翠半島6座高層B室，實用面積約772方呎，套三房間隔，望海景，叫價已降至1,320萬元，近日進一步減至1,280萬元沽出，呎價約16,580元，近期同類型單位市價貼近1,400萬元，新買家為外區客。

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