新盤UPDATES：市區上車盤加入戰團！最細單位181呎
2022年08月19日 21:55
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新界區上車新盤佔據市場焦點之際，市區有主打開放式戶的單幢盤部署推售，項目今日(19日)上載樓書，最細的開放戶連平台戶由181方呎起。
●旺角Larchwood上載樓書 最細特色戶181方呎起
宏安地產(01243)旗下位於旺角Larchwood，周五(19日)已上載售樓說明書至項目官方網站。項目為單幢盤，為一座樓高24層的住宅大樓，提供187伙，以開放式戶為主打，最細的特色戶由181方呎起。
據樓書顯示，項目單位的實用面積由181至413方呎，標準戶型涵蓋開放式戶及一房戶。標準戶的樓層每層設9伙，提供兩部升降機。當中，全盤面積最細及最大的單位均屬特色戶，最細單位為3樓D室，採開放式間隔，實用面積181方呎，連26方呎平台。其他配套方面，項目不設停車位。整體布局上，項目的地下及1樓商舖，2樓設有621方呎的住客會所，3樓及以上樓層為住宅。樓盤預計關鍵日期為2024年4月30日。
●屯門兆康NOVO LAND第1B期次輪收票料破萬
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第1B期的次輪銷售，將於今日(19日)晚上8時截票，新地代理總經理陳漢麟表示，初步保守估計最終可接獲逾萬張入票，會視乎周日次輪推售的銷情考慮進一步部署，若市場反應踴躍將不排除一次過加推餘下的單位。
該盤自設商場「NOVO Walk」，新地代理租務副總經理孫雅茵指，商場提供約40個舖位，當中餐廳佔整體約三成，每方呎租金由約80至300元。商場亦引入一田超市，佔地約4,000方呎。一田百貨行政總裁黃思麗稱，計劃於商場開業時，為該盤的住戶提供優惠，開業首三個月出示手機應用程式「Live E-asy」購物可享95折。
●大埔林海山城開齋 四房戶逾2,681萬元沽
豪宅新盤錄得開齋交易，香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周五(19日)首錄成交。據項目成交紀錄冊顥示，該盤的9座3樓C室，實用面積1,596方呎，採四房連工作間間隔，設私人升降機大堂，透過招標以2,681.28萬元沽出，呎價為16.800元。
同時，項目的10座3樓C室，實用面積1,187方呎，三房連工作間間隔，亦以近2,000萬元售出，呎價為16,849元。
●北區高爾夫‧御苑新付款計劃設「供款假期」
恒基地產(00012)發展的北區高爾夫‧御苑，周五(19日)更新價單，增設「甜蜜36」優惠按揭計劃，成交期為120天。買家向發展商安排的財務公司申請特定按揭貸款，貸款額不超過「淨樓價」的八成半，可於首18個月享有「供款假期」，期內不須償還本金及利息。而第19個月至第36個月，特定按揭貸款的利率為最優惠利率(P)減2厘計算(現P為5厘)，第37個月至第60個月為P減1厘，及其後全期利率為P加1厘。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway終止交易戶重新沽出
已近乎售罄的恒基地產(00012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，周五(19日)將3伙早前遭終止交易的單位提價重新沽出，新成交價較早前高約4至8%。
當中，A座5樓9室，屬實用面積209方呎的開放式戶，最新以319.97萬元沽出，較本月初時成交價297.04萬元高近8%，最新呎價約15,310元。另B座1樓2室，為實用面積310方呎的一房戶，最新成交價為469.46萬元，亦較月初高4%，最新呎價約15,144元。
●沙田名日•九肚山四房戶招標售3,037萬
長實集團(01113)旗下沙田名日•九肚山，最新沽出1座23樓C室，實用面積1,226方呎，採四房雙套連工作間間隔，享有開揚景致，以3,037.5萬沽出，呎價約24,776元創項目標準分層戶新高。發展商表示，項目約一周速售9伙，套現約1.35億元。
●啟德MONACO MARINE一房呎價約29,371元
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，最新沽出1A座36樓B室，實用面積326方呎，採一房間隔，以957.5萬元成交，呎價約29,371元。