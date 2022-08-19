新盤UPDATES：市區上車盤加入戰團！最細單位181呎

新界區上車新盤佔據市場焦點之際，市區有主打開放式戶的單幢盤部署推售，項目今日(19日)上載樓書，最細的開放戶連平台戶由181方呎起。

●旺角Larchwood上載樓書 最細特色戶181方呎起

據樓書顯示，項目單位的實用面積由181至413方呎，標準戶型涵蓋開放式戶及一房戶。標準戶的樓層每層設9伙，提供兩部升降機。當中，全盤面積最細及最大的單位均屬特色戶，最細單位為3樓D室，採開放式間隔，實用面積181方呎，連26方呎平台。其他配套方面，項目不設停車位。整體布局上，項目的地下及1樓商舖，2樓設有621方呎的住客會所，3樓及以上樓層為住宅。樓盤預計關鍵日期為2024年4月30日。

●屯門兆康NOVO LAND第1B期次輪收票料破萬

該盤自設商場「NOVO Walk」，新地代理租務副總經理孫雅茵指，商場提供約40個舖位，當中餐廳佔整體約三成，每方呎租金由約80至300元。商場亦引入一田超市，佔地約4,000方呎。一田百貨行政總裁黃思麗稱，計劃於商場開業時，為該盤的住戶提供優惠，開業首三個月出示手機應用程式「Live E-asy」購物可享95折。

●大埔林海山城開齋 四房戶逾2,681萬元沽

同時，項目的10座3樓C室，實用面積1,187方呎，三房連工作間間隔，亦以近2,000萬元售出，呎價為16,849元。

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●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway終止交易戶重新沽出

當中，A座5樓9室，屬實用面積209方呎的開放式戶，最新以319.97萬元沽出，較本月初時成交價297.04萬元高近8%，最新呎價約15,310元。另B座1樓2室，為實用面積310方呎的一房戶，最新成交價為469.46萬元，亦較月初高4%，最新呎價約15,144元。

●沙田名日•九肚山四房戶招標售3,037萬

●啟德MONACO MARINE一房呎價約29,371元

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，最新沽出1A座36樓B室，實用面積326方呎，採一房間隔，以957.5萬元成交，呎價約29,371元。