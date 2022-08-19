國美零售：擬向控股股東黃光裕收購鵬融地產全部股權

有關上述收購事項的理由，國美表示，擬通過重組業務板塊、優化資產結構，最終實現集團盈利能力的提升，以科技化手段來助力企業數碼化轉型。在開源節流方面，其他非關聯或虧損業務將予以剝離、出售或停止發展；將逐步減少對旗下電商平台「真快樂」等費用較大業務的投入。

推動企業架構變革上，則以大幅度優惠的價格向控股股東收購該等物業產權，當中，將考慮以大幅度優惠價格向控股股東收購安迅物流部分股權，達成獲取控股權的目的。董事認為，從市場融資角度來看，收購事項或有利於該企未來的再融資。

黃光裕周五晚於國美社交平台上載一封信件，坦言去年2月提出「力爭用未來18個月時間，使國美恢復原有市場地位」，如今看來，時移世易，對執行的困難預料不足，加之疫情長時間擾動，導致現實與該目標有一定差距。

由於未能實現的18個月既定目標，他亦坦然接受外界的質疑和批評。國美共花兩年多時間來對整套全零售生態進行基礎設施搭建，就在落地推進過程中，因疫情長期影響，啟動時間比原計劃延遲了一年左右，故計劃再用「1+1+1」3年、分3步更完整地推進落地這一模式。