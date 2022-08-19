【產經評論】人幣爭全球季席　港得當好橋頭堡

隨着中美博弈、俄烏戰爭等加快全球去美元化進程，人民幣國際化正全面提速，爭做全球第3大貨幣。香港作為全球最大離岸人民幣中心，得謹而慎之當好樞紐角色，設法將人民幣資金池做大、做深，藉着香港金融業這股百年難得「新紅利」，換取資源加快優化產業結構，提升長遠競爭力，始有望為重振香港經濟帶來可靠的出路。

內地自2009年開始推進人民幣國際化以來，無論是佔國際支付、全球外匯交易，以至全球儲備資產的比重，皆見成績；而2016年加入國際貨幣基金組織(IMF)的「特別提款權」(SDR)貨幣籃子，權重僅次於美元和歐元，更是人民幣國際化一個重要的里程碑。

在全球主要貨幣支付排名之中，如今人民幣僅次於美元、歐元、日圓和英鎊。中國既已成為全球第二大經濟體，人民幣的國際地位顯然仍有所滯後，未來得提速國際化進程，爭取當上全球3大貨幣之一。

身處眼前大國博弈、反全球化的百年大局，美國長年靠舉債度日、嚴重透支美元信用、經濟問題嚴重，再加上在地緣政治問題上濫用金融制裁、自恃金融霸權以強美元收割全球，就成為全球去美元化的底因。為減少美元交易，國際經貿愈來愈多傾向選擇以雙邊本幣來進行支付和結算，俄國與印度已實施本幣貿易支付機制、伊朗積極引入俄國MIR支付系統，都是例子。全球貨幣市場支付結算大洗牌，就成為人民幣國際化踏上跳板的一個契機。

目前香港已是全球最大的離岸人民幣業務樞紐，處理全球73.8%離岸人民幣結算，惟這並不能滿足國家戰略發展的需要。事實上，這些年香港離岸人民幣金融市場在資產種類上相對單一，以存款為主，貸款業務發展有限，未來除要加強發展債市和大宗商品市場業務外，還得推動離岸人民幣資產多元化，如證券化產品、基金、房地產信託基金(REITs)、衍生產品，以增加產品類別、規模和流動性，擴闊資金池的深度和廣度。在這個背景之下，周五傳來盈富基金加設人民幣交易櫃台，並不讓人意外。

展望未來，在美國主導的反全球化下，國際供應鏈正朝美歐亞3大體系發展，亞洲產業鏈得重塑自強。東盟既成中國最大貿易夥伴，加上《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)的成立，亞洲離岸人民幣業務發展前景樂觀。香港得積極爭取加入RCEP，以加強區域金融中心和經濟總部地位，促進區內以人民幣進行跨境貿易及直接投資，盡可能擴大人民幣應用範疇。

此外，人民幣國際化下，意味將有更多關於資本帳戶開放和內地金融市場開放的新嘗試，香港可繼續擔當先行先試的地點，大灣區跨境理財通就是例子，還有ETF通、互換通。除大灣區外，香港可探討與上海和海南等地進行更多金融市場互聯互通的嘗試，並爭取擔當數碼人民幣的境外試驗場。

總而言之，人民幣國際化的下半場既存機會，也存挑戰；香港憑藉獨特地位和優勢，擔當重要的角色，必得好自為之，自有望為香港經濟換來保命翻身的良方。