東方日報B1：盈富准人民幣交易 助國際化

追蹤恒生指數的交易所買賣基金（ETF）盈富基金（02800），其經理人自今年9月19日起，將由美資行道富環球投資管理，轉換為「本地薑」的恒生投資管理；同時，盈富基金將會下調管理費及信託人費用，並新增人民幣櫃台交易。鑑於盈富基金管理目前的資產淨值達1,114億元，此舉有望鼓勵人民幣在香港金融市場上的使用，鞏固香港作為離岸人民幣業務樞紐的地位。

盈富基金單位將自9月19日起在聯交所以港元及人民幣買賣，人民幣買賣基金單位的每手買賣單位同樣為500個基金單位。另外，所有的增設及贖回將繼續只會以港元結算，新的人民幣櫃台僅供進行於二級市場交易及結算之用。收息方面，投資者無論是持有港元買賣基金單位或人民幣買賣基金單位，都只會以港元收取股息。與現行交收機制相同，股份應在T+2日完成交收。

根據港交所（00388）對於「雙幣雙股」模式的介紹，在雙幣櫃台進行轉換不會違反銀行有關個人客戶每日兌換兩萬元人民幣上限。根據轉換機制，若投資者購入港幣證券後再轉換成人民幣證券在人民幣櫃台出售，有關交易實際上並不牽涉離岸市場人民幣資金的任何增加，只是離岸市場的人民幣資金由一投資者轉往另一投資者。

另外，恒生銀行（00011）的全資附屬公司恒生投資成為盈富新經理人後，會將現時每年0.025至0.05%的分級管理費，下調至每年0.015至0.045%。

恒生投資董事兼行政總裁李佩珊表示，近年投資於香港ETF市場愈趨流行，香港的ETF資產管理規模在過去3年增長了超過45%，僅在2021年已突破4,000億元。而新推出的「ETF通」更有助香港ETF市場進一步發展。

至於盈富基金要換經理人的理由，可以追溯到美國前總統特朗普曾下達投資禁令，禁止美國人投資多間被認為與中國軍方有關企業，當中涉及多隻在港上市股票，包括中國移動（00941）、中國海洋石油（00883）等。

當時管理盈富基金的美資行道富環球正處於風口浪尖，盈富基金一來不能再投資部分港股，二來不再適合美國人投資。以此為契機，盈富基金上市近23年來首次更換基金經理人，敲定「土炮」恒生投資掌舵。

為此，恒生投資旗下管理的恒指ETF（02833）從聯交所自願除牌，將於9月13日正式除牌，最後交易日為9月2日。目前持有恒生ETF的投資者，可選擇將基金單位轉換為盈富基金。

香港的離岸人民幣業務近年被詬病，指其發展多年仍「毫無長進」。數據顯示，香港現為全球最大離岸人民幣業務樞紐，處理全球75%離岸人民幣結算業務，去年經香港銀行處理的人民幣貿易結算量逾7萬億；惟翻查立法會文件，2014年香港佔全球離岸人民幣貿易結算總額超過90%，人民幣貿易結算量6.25萬億，亦即是多年以來金額上變動不大，而於全球離岸人民幣交易中佔比更呈現萎縮。