加息擔憂再浮現　美股道指收挫292點

市場對加息擔憂再度浮現，美股3大指數周五(19日)受壓。道指收報33,706點，跌292點或0.86%；標指收報4,228點，跌55點或1.29%；納指收報12,705點，跌260點或2.01%。

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德、堪薩斯城聯儲銀行行長喬治均表示，聯儲局將繼續加息，直到通脹回落到目標水平。喬治表示，美國經濟的供求情況仍然不平衡，儘管供應情況顯示出令人鼓舞的迹象，但預計不會有助於降低通脹。

個股方面，「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)獲得美國聯邦能源管理委員會授權，可買入至多50%的西方石油公司的股票。

受此消息影響，西方石油公司急升近一成，收報71.29美元。今年初至今，西方石油在原油市場做好以及巴菲特的加持下，累計漲幅超過120%。

受散戶追捧的「迷因股」Bed Bath & Beyond(BBBY)股價急挫40.54%%，收報11.03美元。此前有消息稱，維權投資者Ryan Cohen已出售了其持有的全部股份，獲得了超過5,800萬美元的利潤。

以零佣金作招徠的網絡券商Robinhood公布，其7月的月活躍用戶數目為1,320萬，較6月下降6%，其股價挫8.95%，收報9.26美元。

運動服裝零售商Foot Locker業績超出市場預期，股價升20.04%，收報38.39美元。該公司還宣布了行政總裁的人事變動，Mary Dillon將於9月1日接替Richard Johnson擔任行政總裁。