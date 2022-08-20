加密貨幣急挫　比特幣跌近9%

加密貨幣周五(19日)大跌，外媒引述分析認為，由於近幾個月美國股票和加密貨幣之間的緊密相關性，美國聯儲局的影響力可能已經滲透到加密貨幣市場，這可能是今次拋售的原因。

加密貨幣「龍頭」比特幣周五急跌近9%，報21,132美元；以太幣重挫11%，報1,638.6美元。

自7月中旬以來，比特幣的跌勢似乎一度暫停，也部分地收復了今年以來的失地，在上周一度逼近25.000美元。不過，周五的重挫，令比特幣徘徊在22,000美元左右。今年以來，比特幣價格累計跌幅超過50%。

除了比特幣和以太幣之外，其他市值較小的加密貨幣跌幅更大，其中，Avalanche、Cardano和Solana跌幅均超過10％。

加密概念股集體大跌，Coinbase重挫超11%；MicroStrategy跌12.76%，收報283美元；Marathon Digital跌幅更達15%。

從Coinglass的市場數據來看，過去24小時，爆倉人數接近17萬，爆倉金額接近6億美元。

加密貨幣大跌的背後，是美元大漲、非美貨幣大幅下挫。歐元、日元等非美貨幣重拾跌勢，美元指數連續第三個交易日上漲，再次突破108。

加密市場分析師Simon Peters表示，自周三公布聯儲局7月會議紀要以來，美國股市已經回落，關鍵的一點是，在通脹全面緩和之前，聯儲局可能不會完成加息，也沒有就未來加息提供指引。由於近幾個月美國股票和加密貨幣之間的緊密相關性，聯儲局的影響力可能已經滲透到加密貨幣市場，這可能是今次拋售的原因。比特幣永續期貨市場好倉頭寸的結算也可能加劇了這一趨勢。