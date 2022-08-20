1周10大驚奇︰美國「少年股神」月賺8.5億　有何啟示？

正所謂「國家將亡，必有妖孽」，近來在美國股市的出現了眾多「妖股」。就算美國經濟已步入技術性衰退、聯儲局繼續大手加息，依然未能阻止散戶的狂熱。即使此前尚乘數科(美股︰HKD)、智富融資(美股︰MEGL)兩隻「港產美股」炒到高位後散水，亦不斷有後繼者成為市場新寵，去年曾經受到一眾散戶追捧的「迷因股(Meme Stocks)，正在捲土重來...

【1、靠炒「迷因股」 大學生月賺過億美元】

近期美國股市反彈之際，投資者都陷入了不尋常的狂熱當中，導致市場上「妖股」橫行，許多股票的出現不合理的升勢。大有重演去年GameStop(GME)等多隻「迷因股(Meme Stocks)」挾淡倉的勢頭。美國一名20歲的「少年股神」就靠着炒賣迷因股，短短一個月內大賺1.1億美元(8.58億港元)，引發廣泛討論。

迷因(Meme)本身是指在互聯網上爆紅的事物。去年由美國網民發起的散戶抱團挾淡倉行動，引發GME等股票瘋漲，在網絡世界引起巨大回響，後來便衍生出「迷因股」一詞。伴隨着近期美股反彈，許多迷因股亦突然熱炒，家具零售商Bed Bath & Beyond(美股︰BBBY)亦是其中之一。

外媒報道指，南加州大學應用數學及經濟學學生Jake Freeman於7月時以平均5.5美元買入該股後，最近以約27美元高價沽貨，賺幅近四倍。

Freeman稱他的炒股資金來源是向家人及朋友集資，而他曾於對沖基金Volaris Capital實習，並稱自己與身為前製藥企業高層的叔叔一起投資多年，可見他本身就有「家底」。

而在周五(19日)，BBBY的股價一度大幅回落，原因是著名維權投資者Ryan Cohen據報已清倉該股。事實上，Freeman接受外媒訪問時亦坦言，從風險回報角度來看，該股不值得在高位投資。

【2、傳證監會調查尚乘集團 去年曾搜辦公室及主席住所】

本港虛擬銀行天星銀行的投資方之一、尚乘集團旗下尚乘數科(美股︰HKD)自7月15日於美國掛牌以來，股價走勢凌厲，一度癲升逾320倍，引起市場關注。

外媒引述知情人士透露，香港證監會已關注其母公司的尚乘集團，正調查其在香港安排的交易。

報道引述知情人士指，證監會在去年2月曾搜查了尚乘集團的辦公室和公司主席蔡志堅的住所，調查人員正在調查尚乘集團近至11月份的承銷活動。調查情況目前並不清楚。

【3、《沽注一擲》現實主角幾盡沽美股持貨】

美國股市的瘋狂亦引起大鱷的警覺，電影《沽注一擲》主角原型、曾估中2008年金融海嘯的基金經理貝瑞上季也大手沽清美股，這一舉動被外界解讀為他擔心再有類似於2008年的市場危機發生。由他掌舵的基金公司Scion Asset Management，於上季清倉了包括Facebook母公司Meta在內的大多數美股持倉，唯一持有的僅餘私人監獄營運商GEO Group，共有50.13萬股。

GEO在北美、澳洲及南非等地經營逾100家私人監獄及精神療養院，擁有大約10萬張床位。其中，美國業務數收入佔比近九成。雖然該公司市值不足10億美元，而且近年收入及盈利都缺乏增長動力，但截至2021年度其經營現金流達2.82億美元，反映其財務能力穩健。

Scion在第一季末原本持有多達11隻美股，價值約1.65億美元。

事實上，貝瑞近來多次發表看淡股市及經濟的言論，日前他指美國消費者債務上升，將對美國經濟構成重大風險。他又估計，聯儲局政策可能會急轉彎。

【4、末日博士：美國得兩條路 硬着陸或通脹失控】

有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)也警告，鑑於美國聯儲局推動幾十年來最激進的貨幣緊縮，美國經濟接下來只有兩條路可選擇：經濟硬着陸或通脹失控。

魯比尼表示，聯邦基金利率應該升至4厘以上，才能真正令通脹率重返2%，他更認為政策利率最終可能要升到4.5厘至5厘，否則控制不到通脹預期，但之後經濟就可能硬着陸，「所以是二選一，經濟硬着陸，或通脹失控。」

他分析指，在美國，只要通脹率突破5%、失業率低過5%，聯儲局的緊縮，結果都會導致

有聲音認為通脹可能已經見頂，不過魯比尼持不同看法，指通脹或許已觸頂，但問題是能下降得有多快？他稱，聯儲局的實質利率還陷入負值，因此他不認為幣策已收緊至足以讓通脹快速返回至2%的水平。

【5、外資狂掟美股 半年金額達1.6萬億】

美國財政部數據顯示，6月海外投資者淨沽售了253.64億美元(1,978億港元)的美股，為連續6個月遭海外資金「擲貨」。

今年上半年，海外投資者累計淨沽出2,118.2億美元(約1.65萬億港元)的美國股票。若單看6月份，來自開曼群島的資金淨流出100.66億美元，由於當地乃屬於全球最大的離岸金融中心之一，故這些資金實際上屬於反映機構投資者動向的「聰明錢」。話雖如此，美股在踏入7月後表現明顯有所改善，不排除最近有資金重新回流。

【6、摩通：經濟衰退疑慮被誇大 賭美股下半年再迎升勢】

市場上有人看淡，自然也有人看好。摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic認為，經濟衰退的疑慮被誇大，呼籲投資者應逢低買美股；同時指通脹問題大至能「自行消失」，聯儲局並不需要提供太多幫助。

Kolanovic稱，他們的核心觀點是「不會出現經濟衰退，且通脹將能紓緩」，因此現時的關鍵是持股水平，而基金目前的持股部位均屬低水平。同時，雖然經濟活動前景仍然充滿挑戰，但他認為，下半年股市風險回報「更具吸引力」；而疲弱的經濟數據所造成的不利影響，如今已被市場消化，料股市將在年底大幅走高。

【7、比特幣大好友：未來6年升至30萬美元】

除了股市以外，加密貨幣近年也成為熱門投資工具。美國對沖基金公司天橋資本(Skybridge Capital)創辦人Anthony Scaramucci認為，比特幣及以太幣未來1至2年走勢樂觀，比特幣更可能在6年內升至30萬美元，提醒投資者不要退出，要戰勝恐懼，保持耐心並長期持有。

【8、義烏封城累世界盃商品生產 大批買家嚇窒取消訂單】

2022年世界盃還有約3個月就開鑼，由於內地新冠疫情導致商品供應製造中心關閉，外媒報道，熱衷世界盃球衣等商品的球迷和生產商恐難有運行。

被稱為全球最大的小商品批發市場的浙江省義烏市，也為今年在卡塔爾舉行的世界盃足球、球衣及其他品牌用具的主要生產地。不過，義烏因疫情而被封城，全球的緊張買家正取消他們的訂單。

義烏體育用品商稱，他們的生產已經停了一個多星期，並接到許多用戶取消相當多的訂單。

2018年世界盃商品在主辦國俄羅斯展示前5個月，義烏向海外出口價值約13億元人民幣的體育用品。

【9、美國前財長：內地經濟超美面臨四大挑戰】

近日中國經濟前景備受市場關注。美國前財政部長薩默斯表示，有關內地經濟規模將超過美國的預測與歷史上對日本和蘇聯的看法大同小異，而那兩個國家沒能成功。他認為，內地經濟要超越美國面臨四大挑戰。

薩默斯稱，在6個月或1年前，按市場匯率的國內生產總值(GDP)總量來算，認為中國經濟會在某個時點超過美國是一種公論，但現在卻沒人這麼肯定了。人們會回看2020年對內地的一些經濟預測，就像他們回看1960年對俄羅斯或1990年對日本的經濟預測一樣。

薩默斯列出內地未來面臨的「各種」挑戰，包括巨大的金融風險、推動增長引擎不明確、政府愈來愈多參與企業、適齡勞動人口減少、老年人比重上升的人口結構。

【10、野村削中國今年GDP預測至2.8%】

由於先前公布的7月中國經濟數據欠佳，許多大行都看淡內地前景。野村將中國全年經濟增長預測由3.3%下調至2.8%，第三季經濟增長預測亦由4%調低至2.9%，第四季經濟增長則由4%下調至3.3%。

野村指出，因疫情最近惡化，封控增加，目前天氣高溫也可能影響增長，相信8月的經濟數據可能比7月更差。今年下半年增長可能會受多個因素阻礙，如清零策略、房地產行業惡化、地方政府財政惡化，以及出口增長可能放緩等。內地或會採取更多措施，去遏制經濟放緩。