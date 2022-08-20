【錢夫人巡舖】有樣投資贏盡「存」城　首先要有呢張咭！

全個星期最震撼，莫過於滙豐銀行突擊加新造H按按息上限，加幅為0.25厘，渣打銀行同日宣布跟加，令到中小銀行進退兩難。皆因最優惠利率(P)和存款息「息息相關」，銀行加了貸款息，也要兼顧存戶的心理平衡，沒可能只加單邊。

1年期港元定存由華僑永亨銀行領先，3.18厘年息，僅20萬港元起存，要指定理財客戶用全新資金，優惠至到今日。(所以錢夫人我特登早少少出稿，快啲衝去銀行！)「好息之徒」富邦銀行就反而將定存年息減到3厘，而且資金門檻加高一倍去到100萬。

現時來看，定3個月期更划算，花旗新推出優惠年息2.78厘，5萬元都受，但要指定理財客戶並持指定理財產品。大新銀行年息2.5厘，但門檻較高，為100萬元。

不過，錢夫人要重點介紹下星期二要開始接受認購的銀色債券，年息高達4厘，不過要有一張咭--長者咭。其實銀色債券的門檻下調到60歲以下就可以申請，每手1萬元，手續和iBond差不多，但銀債不設二手市場，即是不能轉手賣出，必須持貨3年。如果以「保底息」4厘計，每手揸足3年可袋1,200元。

資金門檻低、風險低，又穩袋4厘息，老友記今次贏晒！上一期銀債每人平均獲發14手，即是本金14萬元。今次遇着股票市道不順，申請時不妨計得盡些！