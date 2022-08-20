致富智庫：夫妻相處最大挑戰係「講錢」　宜避開3大「雷區」...

婚姻經營之道需要一輩子學習，當兩人決定共組家庭，亦即意味着二人的生活、財務狀況也連結在一起。富達國際去年發表研究顯示，1/5受訪夫妻認為金錢是兩人關係中最大的挑戰，44%承認偶爾會為金錢吵架。

過去，「一支公」只要管理好自己的收入就可，但建立新家庭後就會有很多共同開支要去承擔，簡單如房租、膳食及水電煤等雜費，樣樣都係錢。婚後若有了小孩，家中開銷必然增加，兩人在理財規劃上更需要仔細考慮。

夫婦之間在婚前未必會太了解清楚大家的金錢觀、財務狀況等，若想由現在開始，與伴侶建立穩定的財務關係，宜避開以下常見的3大「雷區」，以免傷感情。

●講錢傷和氣

很多夫妻「不敢談錢」，生怕一講就傷和氣，但實際情況卻剛好相反，大家習慣了財政獨立、各自為「政」，兩人未有清楚溝通，才會不慎越過雙方底線而吵架收場。

夫妻用錢觀念不同，又怎能好好理財？同一屋簷下會有很多共同支出，彼此必需有共同價值觀才能和諧相處。婚後財政大權應該由誰管？帳單由誰負責？大家的消費和儲蓄習慣如何？雙方父母的家用預算怎分配？希望何時退休？這些項目都需要尋求共識，一同討論出彼此接受的方案，就不會踩中地雷。

此外，婚後應該與侶伴分享個人債務歷史，尤其是兩人聯名申請按揭時，銀行需要核個人信貸紀錄，假如其中一方有逾期還款，有可能影響借款人及擔保人的信貸評級，或令銀行質疑你的還款能力。

●過度干涉

說好了，家庭支出你負責這個、我負責哪個，剩下的錢就是自己錢，想買甚麼或不買甚麼都是個人自由，即使是伴侶也管不着。若然其中一方經常過度干涉對方的用錢行為，讓對方覺得他就是想控制你消費，容易引起爭執。

●缺乏信任

管錢的重點在於夫妻二人誰的規劃最有利財富累積，有效的溝通不可少，如果已經分配了那個做「掌櫃」，就別質疑另一半的管錢能力，甚至認為對方亂花錢。每當想質疑另一半時，請先冷靜下來，想想對方花費是否合理，仔細思考要怎樣開口才讓對方感到被信任。愈是親密的關係，傷人的說話就愈易衝口而出，令對方受傷。