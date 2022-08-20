廈門企業視奕科技赴港「假上市」　遭罰款100萬人幣

廈門視奕科技今年初被揭發自導自演了一場「假上市」戲碼，謊稱公司已完成赴港上市，並舉辦敲鐘儀式，令各界譁然。據內地傳媒報道，目前視奕科技因為虛假宣傳，已遭當局罰款100萬人民幣。

視奕科技於去年11月舉辦了進軍香港資本市場的簽約發布會，並在今年1月22日舉行敲鐘儀式，甚至還在其官網宣稱是「港交所主板上市企業」、股票代號「01592.HK」，不過後後來被揭發一切都是捏造，當日港交所並沒有名為視奕科技的公司掛牌上市，在港交所也根本查不到該公司。

3月14日廈門地方與金融監督管理局就在官網發布公告，揭穿視奕科技的謊言，「視奕科技於港交所掛牌上市的消息並非屬實，該公司目前並未在香港上市，投資民眾要謹慎識別資訊」。

在遭揭發後，視奕科技發表了道歉聲明，並解釋會發生這種事都是受公司委託的上市顧問公司粤商上市顧問(深圳)有限公司的訊息誤導所致。

視奕科技稱，曾委托粤商顧問對港股目標上市公司實施要約收購；在該公司內部年會上安排的敲鐘儀式，粤商顧問未盡規則解釋和合規建議職責，反而給予虛假訊息誤導。並表示，已向轄區警方報案並委請律師通過訴訟或仲裁維護公司的合法權益。