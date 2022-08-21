曜熊理財：減息有利中國基金　關注受政策支持板塊

美聯儲9月可能會繼續採取大幅加息，強調基於數據來決定加息的速率，而在9月中旬的下一次議息會議前，8月的CPI和就業數據將具相當影響力。

而令投資者感到擔心的是，美聯儲鑑於經濟環境不斷變化的本質，以及貨幣政策影響經濟的滯後性，眼下同樣存在美聯儲過度收緊貨幣政策的風險，不過，期待美聯儲在未來6到9個月降息的想法並不現實。

在新冠疫情影響下，內地經濟持續不振，為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行中期借貸便利操作和公開市場逆回購操作的中標利率均下降10個點子，分別為2.75厘及2厘。央行此舉超出市場預期。

從最新發布的數據來看，7月製造業PMI再度回落至榮枯線以下，新增社融和新增貸款也走弱，實體部門融資需求依然偏弱，在國內經濟恢復基礎仍需穩固的情況下，央行下調利率，將有助於提振市場信心。

在高通脹的壓力下，海外各主要經濟體開啟加息步伐，並且國際環境也更趨嚴峻複雜，海外的不確定性因素依然存在，依然會對中港基金走勢產生影響，但影響或將逐步趨弱，未來走勢更多還是由國內因素決定。

短期來看，中國基金大幅上漲或大幅下跌的可能性都較低，大概率將呈現上下波動走勢，仍可適當關注受益政策支持的行業板塊的機會，短期內中國基金難以回復以往回報。

曜熊理財策略董事馬煒喬