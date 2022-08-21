郭家耀：受惠消費券和疫情回穩　中長線部署置富產業

港府已向本地合資格市民發放第2階段消費券，總額涉逾300億港元。環球經濟前景未明，本地經濟面臨下行壓力的同時，有逾百億元的消費力注入市場，對本地經濟尤其是零售消費有明顯的拉動作用。數據顯示，今年4月港府發放的第1階段消費券，當月的本地零售銷售總值升11.7%，是2月以來唯一月度零售銷售錄得升幅。

集團早前公布中期業績，期內實現收益8.68億元，按年減少4.1%；物業收入淨額6.34億元，按年減少5.9%；可供分派予基金單位持有人收益為4.569億元，按年減少6.9%；基金單位持有人的分派4.569億元，按年減少6.9%；每基金單位分派為23.05港仙。截至今年6月底，旗下16個零售物業組合的估值為392.01億元，較2021年12月31日的估值下降0.8%。估值減少主要是採納較低的租金估算。

集團旗下物業組合分布於香港多個區域的零售商場及物業，其中包括約300萬平方呎的零售樓面及2,713個車位。儘管年初爆發的第5波疫情為本地零售市場帶來影響，但接近此報告期末，市況大致恢復穩定。另一方面，集團使用靈活的租賃策略，令物業組合的出租率於期內維持93.9%的穩健水平。而租戶續租率亦錄得81%的強勁水平。由於市場租金經歷自2020年下行探底的第3年年頭，續租租金調升率的負增長幅度在報告期內進一步收窄，未來租金收入亦有望見底回升。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)