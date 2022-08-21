郭家耀：受惠消費券和疫情回穩 中長線部署置富產業
2022年08月21日 07:00
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港府已向本地合資格市民發放第2階段消費券，總額涉逾300億港元。環球經濟前景未明，本地經濟面臨下行壓力的同時，有逾百億元的消費力注入市場，對本地經濟尤其是零售消費有明顯的拉動作用。數據顯示，今年4月港府發放的第1階段消費券，當月的本地零售銷售總值升11.7%，是2月以來唯一月度零售銷售錄得升幅。
目前本地第5波疫情回穩，政府逐步放寬社交距離措施，相信新一輪消費券派發有助刺激市民消費意欲。置富產業信託(00778)於本地擁有多項屋苑商場物業，旗下商場銷情受惠消費券發放而見改善。管理層表示，參考上一輪的消費券派發，旗下商場的人流及商戶營業額有3至4成的上升，期望新一輪消費券派息可有相若效果，並對下半年整體零售市道審慎樂觀。
集團早前公布中期業績，期內實現收益8.68億元，按年減少4.1%；物業收入淨額6.34億元，按年減少5.9%；可供分派予基金單位持有人收益為4.569億元，按年減少6.9%；基金單位持有人的分派4.569億元，按年減少6.9%；每基金單位分派為23.05港仙。截至今年6月底，旗下16個零售物業組合的估值為392.01億元，較2021年12月31日的估值下降0.8%。估值減少主要是採納較低的租金估算。
集團旗下物業組合分布於香港多個區域的零售商場及物業，其中包括約300萬平方呎的零售樓面及2,713個車位。儘管年初爆發的第5波疫情為本地零售市場帶來影響，但接近此報告期末，市況大致恢復穩定。另一方面，集團使用靈活的租賃策略，令物業組合的出租率於期內維持93.9%的穩健水平。而租戶續租率亦錄得81%的強勁水平。由於市場租金經歷自2020年下行探底的第3年年頭，續租租金調升率的負增長幅度在報告期內進一步收窄，未來租金收入亦有望見底回升。
值得一提的是，最近集團向大股東長實集團(01113)收購新加坡「高文之星(Stars of Kovan)」物業，涉及37個分契單位。是次收購標誌著集團首度進軍海外市場。集團指出，收購目標物業的代價為8,800萬新加坡元，較今年6月30日的物業估值9,500萬新加坡元折讓7.4%。「高文之星」為住宅及商業混合發展項目，全個發展項目包括395伙豪華住宅單位、商舖和地下停車場。該物業的零售樓面佔地22,638平方呎，並設有80個車位，物業淨收益率達3.4%。是次收購相信對集團未來發展影響正面。隨疫情回暖，本地零售業開始見底復甦，集團業績表現穩定，值得中長線跟進。
安里資產管理董事總經理郭家耀
(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)