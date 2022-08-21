陳鳳珠：內地煤價續處高水平　發電企業經營仍困難

海關總署公布今年首7個月內地進口煤按年減少18.2%至1.39億噸，進口均價同比上升93.2%至每噸1037.9元人民幣，顯示今年國際煤炭價格大漲。雖然內地進口煤炭減少，但產量則增加，國統局的數據顯示首7個月，內地的原煤產量按年上升11.5%至25.6億噸，上半年內地的進口煤炭數量只佔內地煤炭產量的5.4%。

儘管內地煤炭產量有所增加，惟送進煤電廠鍋爐裏的煤炭卻下降，國統局的數據顯示，從去年11月開始，以煤電為主的火力發電量每個月都錄得按年下跌，到今年4月及5月，火力發電量更按年錄得雙位數跌幅，相信與去年開始煤價急升，導致煤電企業錄得虧損有關。環渤海動力煤價格指數顯示內地煤價仍然高企，去年10月達到每噸848元人民幣的高位後，至今年2月跌至每噸740元人民幣水平左右，其後走勢緩緩向下，但仍於高位徘徊。而發改委的數據顯示，內地7月份電廠整體電煤庫存達到1.7億噸，庫存可用天數為26天，遠高於去年同期水平，不過，內地7月份火力發電同比增長5.3%，顯示火電需求正逐步增加。

而中國電力企業聯合會表示，內地逾半的煤電企業處於虧損狀態，且部分企業的現金流緊張，因此建議內地落實有效增加電煤供應，並強化中長期合同機制，完善相關政策以減輕煤電企業的經營壓力。目前華東、華中、南方地區用電高峰時段的電力供應偏緊，至於華北、東北、西北地區的電力供需平衡。隨着用電旺季增加電力需求，全國用電負荷繼續上升，因此要做好電煤保供穩價的工作。早前市場監管總局分別於山西、內蒙古、陝西展開調查，以進一步加強電煤的價格監管，明確法律紅線，規範電煤價格秩序，相信煤價或難以再錄得大幅上漲。

預期內地退煤及低碳轉型的長期趨勢不會改變，發改委、能源局等部門發布的《「十四五」可再生能源發展規劃》中明確指出加快發展再生能源、實施再生能源替代方案，構建清潔低碳、安全高效能源體系的重大舉措，以保障國家能源安全。目標在「十四五」期間，再生能源在一次能源消費增量中佔比超過50%，再生能源發電量增量在全社會用電量增量中佔比超過50%，風電和太陽能將為未來的發展方向。

安里資產管理投資組合經理陳鳳珠

(本文作者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)