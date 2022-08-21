陳樂怡：恒指難擺脫區間上落格局 聚焦績優股
2022年08月21日 08:00
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美國聯儲局7月議息會議紀錄指出，將繼續加息抗通脹，但認為某個時刻放慢加息步伐是合適。與會委員認為幾乎沒有證據表明通脹壓力正在緩解，個別委員認為貨幣政策立場有過度收緊的風險，可能超出恢復物價穩定需要的水平。會議紀錄公布後，9月加息0.75厘的預期降溫。經濟數據方面，投資者宜留意美國7月PCE(個人消費開支)，以及內地8月LPR(貸款市場報價利率)。大市成交淡靜，投資者聚焦績優股，恒指難擺脫區間上落格局，料續於19,500至20,500點徘徊。
板塊方面，啤酒股受惠於內地高溫天氣，旺季銷售有望更上一層樓，加上包裝材料如鋁、玻璃價格回落，下半年利潤壓力有望紓緩。其中，華潤啤酒(00291)上半年業績亮麗，得益於成本控制得宜，加上品牌高端化策略，掃除市場對疫情衝擊及成本壓力飆升的憂慮。上半年銷量按年僅輕微下跌0.7%，單價大幅拉升7.7%，推動營業額增長7%。喜力發力，帶動次高檔及以上產品銷售按年增長一成。每千升毛利取得改善。我們認為在港上市的三大啤酒龍頭各有千秋，在潤啤績優沖喜下，將會吸引投資者對整個板塊的興趣，短線關注相對落後的青島啤酒股份(00168)。中線而言，啤酒板塊能受惠於社交距離措施放寬，以至年底的世界盃，宜伺機吸納。
至於其餘績優股，新秀麗(01910)中期業績優於預期，淨銷售額按年大增75%，較2019年只是下跌20.4%。毛利率已大致重返疫前水平。目前東南亞大多國家已放寬旅遊限制，為公司下半年業績復甦打好基礎。公司上調全年銷售指引，由較2019年疫前水平低出15%至20%，收窄至低出10%至13%。鑑於憧憬國際旅遊業復甦，建議投資者候低吸納。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)