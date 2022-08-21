陳樂怡：恒指難擺脫區間上落格局　聚焦績優股

美國聯儲局7月議息會議紀錄指出，將繼續加息抗通脹，但認為某個時刻放慢加息步伐是合適。與會委員認為幾乎沒有證據表明通脹壓力正在緩解，個別委員認為貨幣政策立場有過度收緊的風險，可能超出恢復物價穩定需要的水平。會議紀錄公布後，9月加息0.75厘的預期降溫。經濟數據方面，投資者宜留意美國7月PCE(個人消費開支)，以及內地8月LPR(貸款市場報價利率)。大市成交淡靜，投資者聚焦績優股，恒指難擺脫區間上落格局，料續於19,500至20,500點徘徊。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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