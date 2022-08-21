鄺紫珊：風險資產未完全反映經濟衰退　投資不宜進取

投資環境存在多方面不確定因素，除了經濟增長放緩，通貨膨脹仍處於高企，加上貨幣政策收緊，及地緣政治風險，讓全球金融市場的波動加劇。投資者需注意以目前的投資形勢，大部分的風險資產仍未完全反映衰退，建議投資者不宜太進取。

雖然近期美股的表現相對強勢，但投資者不要過分樂觀，因很大機會目前的上升也只屬於反彈，待經濟動力及通脹趨於穩定時，才建議考慮提升風險類資產，即經濟情況好轉時才加重部署。

事實上，美國的商業及消費者情緒也不是太樂觀，加息的影響亦將逐漸浮現，美國今年的經濟增長率將可能由之前預估的3%大幅下降至2.2%；至於企業盈利也未反映經濟衰退的風險，即使美國企業今年盈利有可能不至衰退，又或者仍能保持正盈利，但已遠低於6%的長期平均增長率。

另外，歐洲股市未來也不見樂觀，俄烏戰爭持續，推升能源價格走上，對經濟帶來嚴重的衝擊。至於日本及中國股市則相對樂觀，因為日本受通脹影響較小，加上日圓疲軟反而有利支撐日本的企業盈利；而中國政府為經濟復甦也推出多方面的經濟政策，包括增加基礎設施的投資，都有利刺激及提升經濟。

以目前形勢觀察，美國的通脹已接近受控，美國國債價格也算合理及穩定；相反歐元區經濟及通脹趨勢卻令人憂心，建議投資者減持歐元區國債及信用債。雖然近期美股的走勢較強，但只屬反彈；此外，從以往歷史顯示，當經濟衰退來臨時，企業盈利會有機會下滑高達25%。故建議適當減持股票，提高現金比重，並採取防禦性的投資策略。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊