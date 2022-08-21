【星期一‧炒啲乜】聚焦全球央行年會　恒指可否收復兩萬關？

美股上周再度受挫，其中以科技股為主的納斯達克指數表現較差，全周跌約2.6%；標普500指數結束連續4周升勢，跌約1.2%；道指亦跌近0.2%。

港股同樣在業績期下呈現弱勢，恒生指數連續4個交易日收於兩萬大關之下，且大市成交持續低迷，投資者欠缺入市意欲。

來到今周，市場焦點離不開周五(26日)召開的Jackson Hole全球央行年會，市場密切注視聯儲局主席鮑威爾在會議上的講話，為聯儲局下次加息幅度尋找啟示。市場亦關注他對縮減資產負債表計劃的效果預估與規劃，以及對經濟前景的討論。分析預計他將發表強硬言論，而這可能會使美國市場陷入動盪。

此外，多隻指數成分股繼續排隊放榜，涵蓋科技、石油、內險、內房等多個中資板塊，給予緊貼市況的投資者炒股不炒市的投資機會。大家在部署時，也可參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、【曜熊理財：減息有利中國基金 關注受政策支持板塊】

2、【郭家耀：受惠消費券和疫情回穩 中長線部署置富產業】

3、【陳鳳珠：內地煤價續處高水平 發電企業經營仍困難】

4、【陳樂怡：恒指難擺脫區間上落格局 聚焦績優股】

5、【葉尚志：足球盛事快來 華潤啤酒目標看75元】

6、【鄺紫珊：風險資產未完全反映經濟衰退 投資不宜進取】