港府料7月商品出口續跌　惟下半年經濟活動可望恢復

財政司司長陳茂波發表網誌，指外圍形勢從不同層面影響着香港市場。美國連番加息，本港的銀行同業拆息亦跟隨向上，隔夜息由3月中的0.06厘升至最新超過1厘水平，而普遍被用作按揭貸款參考基準的一個月期拆息，亦由0.28厘升到1.85厘。然而，本地市場資金充裕，港息升幅比美息少，令港元的隔夜息及一個月拆息比美息分別低了約0.5厘和1.2厘。如果下月美國再加息，本港拆息再向上的話，相信包括最優惠貸款利率在內的存貸利率亦可能跟隨上調。

他續指，加息陰霾和地緣局勢緊張，除了令金融市場受壓外，也削弱環球經濟增長動力和需求，加上本港跟內地的跨境運輸受到疫情干擾，預計即將發表的本港7月份商品出口數字會繼續錄得按年跌幅，將會是連續第3個月出現負增長。

整體經濟方面，他表示，雖然早前將對今年全年經濟增長預測下調到負0.5%至0.5%，但考慮到上半年經濟已收縮2.6%，意味在疫情大致受控下，下半年的經濟活動可望有所恢復，經濟仍有相當韌力。通脹方面，即使外圍主要市場受通脹高企的威脅，但本港情況仍大致穩定，上半年綜合消費物價指數升1.5%。即使指數在5月及6月份的升幅稍為擴大，而預計7月份升勢持續，但全年的通脹率預測仍維持在2.1%的大致溫和水平。