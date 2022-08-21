今年回流美企工作料近35萬份創新高　原因係...

新冠肺炎大流行，干擾全球供應鏈，加速美國企業將工作與供應鏈回流美國。外媒援引遊說組織Reshoring Initiative數據報道，今年回流美國的工作預計達近35萬份，為2010年有紀錄以來的最高數字，遠高於2021年全年的26.5萬份，並是2010年6,000份的逾50倍。

報道稱，疫情促使許多企業高層思考將業務帶回離美國較近的地方，而俄烏戰爭導致大宗商品市場波動，台灣與中國關係緊張也成為考量回流的因素。同時，美國政府積極吸引美企回歸，如本月通過的《晶片和科學法案》、《紓緩通脹法案》等對興建與投資半導體、電動車與藥品等製造中心提供減稅與其他獎勵。

美國銀行美股策略師Jill Hall認為，美國企業這回流本土將是長期趨勢，疫情之前數字僅稍微上升，顯然疫情引發大趨勢，今年呈現持續大幅漲勢。此外，美國銀行數據顯示，第2季企業財報會議上「回流」一詞被提及的次數，是2019年同期的近12倍。

巴克萊經濟學家相信全球化似乎正在退潮，標普500的大型企業在美國招聘較多員工，跨境併購活動則放緩。