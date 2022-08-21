港7月商舖註冊錄100宗　按月跌28.6%

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，7月份商舖註冊宗數錄100宗，按月下跌約28.6%，連升三個月後首次下跌；註冊金額約29.01億元，按月上升約43.7%。

若按銀碼劃分，500萬元或以下及500萬以上至1,000萬元的商舖於7月分別錄39宗及18宗，較6月分別下跌37.1%及上升38.5%。至於價值介乎1,000萬以上至2,000萬元商舖的註冊登記則錄17宗，按月減少55.3%，為上月按月跌幅最高的銀碼類別。價值逾億元商舖註冊於7月錄3宗登記，按月減少1宗。

若按地區劃分，7月各區註冊登記宗數按月全線下跌，港島區錄得20宗註冊，按月跌約56.5%，九龍區及新界區則分別錄得52宗及28宗註冊，按月分別減少約14.8%及15.2%。至於四核心區（中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀），7月錄得17宗註冊登記，比較6月減少1宗。

美聯旺舖董事梁國文表示，多月來市場缺乏重大利好消息，令市場成交缺乏支持和動力，雖然商舖註冊量仍然守在百宗水平，但數字較上月回落。政府早前開始實施酒店檢疫期由7天改為「3+4」（3天酒店檢疫及4天醫學監察）的方案，又推行「紅黃碼」，持黃碼者可在醫學監察期內外出，雖然不能到指定須主動查核「疫苗通行證」的處所，如食肆、酒吧、娛樂場所等，但仍能外出購物，在減低旅客訪港的成本下，有望利好旅遊相關行業。不過，相較於其他入境免檢疫隔離的國家，香港的3天檢疫期或仍然令不少旅客卻步，料短時間內未能助訪港旅客數字大幅反彈，但政策無疑為更大規模的通關「開路」，因此短期後市成交量預計將平穩向上。