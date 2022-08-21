港島甲級寫字樓空置率升至10.27%　創紀錄新高

香港肺炎疫情持續，窒礙本地或海外企業在港租用商廈意欲。中原(工商舖)資料顯示，本港區整體指標寫字樓空置率繼續上升，7月錄得約10.27%，比6月增加約0.22個百分點，再次該行有記錄以來新高。當中中環區空置率上月達約9.3%，按年顯著高出約2個百分點。

據該行統計，7月港島區整體甲廈空置率按年比較亦上升約0.25個百分點。按地區分析，5大核心商業區中，佔4區指標商廈空置率按月均錄得升幅，其中中環區上月甲廈空置率按月再增約0.3個百分點，比2021年同期約7.3%大幅上升。至於上環區7月甲廈空置率亦達約10.79%，較6月上升約0.53個百分點，升幅為各區最大，按年仍增加約0.41個百分點。

另外，金鐘區7月甲級寫字樓空置率約8.77%，按月上升約0.25百分點，較去年同期約9.41%，則回落約0.64個百分點。中原(工商舖)寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，該區按年空置率下跌，反映過去一年業主因區內放盤量多而面對現實，調低意向租金叫價，令個別企業願意重返金鐘區商廈。而近日區內指標商廈亦先後錄得個別低價租務成交，如力寶中心1座中層06室，面積約2,100方呎，以呎租約42元租出，對比舊呎租約53元，大幅減逾兩成。

至於銅鑼灣區7月甲廈空置率則約8.6%，比6月微升約0.12個百分點，按年則明顯回落約2.7個百分點。而灣仔區空置率為5區最多，7月錄約12.35%，惟按月減少約0.33個百分點，對比去年同期亦下降約0.6個百分點。

蔡分析，香港長時間實施封關措施，令本港與內地及外國商業活動交流銳減，中、外資企業人員來港受限，拖累商廈市場租賃走勢。而政府落實「3+4」入境隔離措施，將對商廈市場帶來正面幫助，預期未來數月寫字樓租務市場可望有起色。