美高梅中國擬由美高梅金殿超濠競投新博彩批給

美高梅中國公布，擬由美高梅金殿超濠競投澳門新博彩批給(「招標」)。標書應於2022年9月14日下午5時45分前提交。投標對美高梅金殿超濠具有約束力。

公司、何超瓊及美高梅金殿超濠已於2022年8月21日訂立注資及股份認購協議。根據注資及股份認購協議，訂約方有條件同意，公司將向美高梅金殿超濠注資48億澳門元。美高梅金殿超濠將向公司發行及配發4,070,000股A類認購股份，總認購價為40.7億澳門元，以及向公司發行及配發730,000股B類認購股份，總認購價為7.3億澳門元(「股份認購」)，而公司隨後以1澳門元將73萬股B類認購股份轉讓予常務董事(「轉讓」)。

董事會宣布，於2022年8月21日，美高梅金殿超濠與何超瓊(作為常務董事)簽訂服務協議。據此，何超瓊將出任美高梅金殿超濠的常務董事，任期與批給期相同，其對價為服務協議所載之薪酬及獎金。

完成股份認購及轉讓後，公司、常務董事及美高梅國際酒店集團各自分別將持有美高梅金殿超濠已發行股本及投票權的84.6%、15%及0.4%。因此，股份認購及轉讓將致使公司增加其於美高梅金殿超濠所持的投票權百分比。