港股前瞻：恒指需要一個現象才能扭轉弱勢

港股上周未能走出上落市悶局，恒生指數全周「埋單」累跌402點或2%，連挫兩周。iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，大市資金持續流出港股，除非港元轉強勢，或「北水」能出現數天淨流入逾30億人民幣規模，否則難以扭轉弱勢，預料本周恒生指數將進一步「尋底」，下試5月時低位19,178點，建議投資者持觀望態度，宜有進一步破底部署準備。

市場關注內地貨幣政策出台，帶挈港股市場。溫氏指，若內地大幅放寬貨幣政策，而在美國仍然加息的環境下，人民幣幣價將會走弱，令人民幣資產重的行業承壓，例如航空、內房等，故認為當局不會「大水猛灌」，大幅下調中期借貸便利（MLF）或貸款市場報價利率（LPR），主要透過財政政策刺激經濟。假設美國明年開始不再加息，甚至減息，內地當局才有空間進行超寬鬆的貨幣政策。

今年以來，內地1年期LPR和5年期LPR累計分別下降10個基點和20個基點。他指出，內地今年下調MLF或LPR幅度，遠不及美國加息幅度，屬「杯水車薪」。

至於業績股方面，他認為，現階段難炒，上周不少業績勝市場預期的股份下跌，而業績遜市場預期則反升，「有派息的股份好些」，可以留意傳統股。