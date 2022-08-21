全球央行年會勢放「鷹」　美股本周恐波動

美國聯儲局主席鮑威爾將於香港時間周五晚上Jackson Hole全球央行年會發表講話，外界相信他將表達聯儲局堅定把通脹水平重返2%目標的決心，打消市場預期加息步伐將轉向的念頭，股市恐迎來新一輪波動。

一年前，鮑威爾曾在同一個場合發表他對經濟前景的看法，包括通脹很大可能是「暫時性」、當時的低失業率「低估了勞動力市場的疲軟」，以及「幾乎沒有證據證明工資上升為通脹帶來危機」等論說，其後均一一被擲地有聲的數據推翻。過錯已成，前紐約聯儲銀行行長達德利表示，鮑威爾今年需以強硬論調，再次說服聽眾，惟這次是打擊市場的轉「鴿」預期。

達德利認為，鮑威爾講話將有三大主題，經濟將伴隨不可接受的高通脹和緊張的勞動力市場繼續向前、聯儲局有必要更加緊縮貨幣政策，以抑制經濟和紓緩勞動力市場，以及直至確保通脹能回落至2%目標水平前，當局的幣策將不會「轉軚」。

在公布上月議息紀錄後，市場把其解讀成放「鴿」信號，目前認為下月將加息半厘的機會仍是主流，甚至傳出聯儲局將比預期更快開始減息。全球最大對沖基金橋水表示，市場明顯誤判利率路線。

加拿大皇家銀行(RBC)財富管理則指，近期美股經歷一輪反彈也未許樂觀，主因通脹壓力在部分領域仍非常棘手，如工資亦有可能再升。聯儲局加息對企業盈利等的衝擊影響一般要幾個月始浮現，惟考慮到聯儲局或因經濟轉差最快在明年上半年改變幣策，該行對美股的配置建議維持「中性」。

除全球央行年會外，本周另一焦點無疑是於同日公布的美國上月個人消費開支(PCE)物價指數，關注它是否會如消費物價指數(CPI)般出現見頂迹象，以判斷未來聯儲局的下月加息幅度。另外，百貨公司Macy's、Nordstrom、「一蚊美元店」Dollar Tree、Dollar General、A&F和Gap亦將在本周公布業績，市場續窺探美國消費力如何。