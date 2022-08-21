美孚撻訂盤4個月再跌價72萬 第一城再錄鬆綁後蝕讓

樓價一直下滑，荔枝角美孚新邨有撻訂重售單位大跌價。該屋苑三房撻訂戶以936萬元重新沽出，較4個月前賣平約72.8萬元。

美聯吳志輝表示，上址為6期蘭秀道23號高層D室，實用面積約716方呎，裝修企理享開揚山景，今年4月曾以1,008.8萬元成交，其後買家撻訂，6月以約1,020萬元再放盤，最終累減84萬元易手，呎價約13,073元。

另一個指標屋苑東涌映灣園，呎價再度跌穿一萬元。該行吳楚興稱，屋苑8月僅錄兩宗成交，其中3座中層A室，實用面積約940方呎，成交價約931萬元，較估價低約60萬元，呎價約9,904元。

此外，藍籌屋苑再錄蝕讓，美聯黃錦瀚稱，沙田第一城兩日有3宗成交，包括32座中層D室，實用面積約327方呎，成交價530萬元，呎價約16,208元。原業主持貨逾3年，辣招鬆綁轉讓帳蝕約35萬元。

二線屋苑也有鬆綁貨虧損個案，美聯鍾家豪稱，荃灣荃景花園5座高層C室以約530萬元售出，呎價約12,383元，低市價約3%，3年多貶值約30萬元。

海堤灣畔平三成推拍

二手氣氛偏淡，不少透過拍賣出售的銀主物業都減價翻拍，部分開價更遠低於估價。其中，東涌海堤灣畔同類兩房海景戶劈價40萬元，以650萬元再次推拍，較個別銀行網上估值低逾30%。

忠誠拍賣本周三將推拍約21項物業，當中佔約14個銀主盤，上述屋苑1座高層A室，實用面積約582方呎，開拍價650萬元，較之前調低約5.8%，呎價約11,168元。單位銀行網上初步估價約945萬元，現開價低約295萬元。資料顯示，該單位2019年時成交價約775萬元。

新屯中劈50萬翻拍

同場推拍的屯門新屯門中心6座低層D室同類單位，實用面積約623方呎，以480萬元翻拍，較對上一次拍賣劈價50萬元或約9.4%，呎價約7,705元。該單位早於去年以570萬元推拍，至今累減約15.8%。是次單位開價亦較個別銀行估值低約22.8%。

另外，馬鞍山新港城M座低層1室銀主盤，實用面積約625方呎，拍賣開價830萬元，呎價約13,280元。該單位銀行估值約971萬元，現開價低約141萬元或約14.5%。該單位原業主於2018年以923萬元購入。