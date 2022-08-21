樓價UPDATES：業主劈價求售　議價空間增

藍籌屋苑再錄損手個案，沙田第一城兩房辣招鬆綁貨，以530萬元售出，原業主持貨逾3年，現沽貨帳面蝕讓約35萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯施志剛指出，鰂魚涌康怡花園錄本月第2宗成交，屋苑C座高層3室，實用面積約526方呎，為兩房間隔，原叫價約880萬元，議價後以約835萬元成交，呎價約15,874元。原業主於2009年9月以約398萬元購入物業，是次轉手帳面獲利437萬元，物業升值約1.1倍。

●中原滕成德表示，西半山健園中層B室，實用面積約1,082方呎，三房連套房間隔，以每月租金3.4萬元連車位租出，呎租約31.4元。

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九龍區

●利嘉閣鮑允中表示，牛頭角淘大花園錄8月份首宗成交，屋苑R座中層3室，實用面積約484方呎，兩房間隔，享飛鵝山景及泳池園景，今年6月叫價約750萬元放售，由於內籠裝修接近原裝，比較殘舊，議價後累減約42萬元，以約708萬元成交，呎價約14,628元。原業主於1999年斥資約238萬元購入單位，持貨約23年帳面獲利約470萬元，升值近兩倍。

●香港置業袁世昌表示，啟德THE HENLEY第3B座低層D室，實用面積約356方呎，一房連露台間隔，向東北望園景，每月叫租約1.7萬元，放租約兩星期減租200元，以約1.68萬元租出，呎租約47.2元。

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新界區

●美聯黃錦瀚稱，沙田第一城32座中層D室，實用面積約327方呎，成交價530萬元，呎價約16,208元。原業主持貨逾3年，辣招鬆綁轉讓帳面蝕讓約35萬元。

●中原陳廸豪指出，沙田第一城8月暫錄約22宗成交，其中26座中層A室，實用面積約447方呎，三房間隔，6月開價約710萬元，議價後以610萬元易手，呎價約13,647元。原業主於2010年以269萬元購入單位，持貨12年帳面獲利約341萬元，升值約1.3倍。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山新港城C座中層4室，實用面積約513方呎，三房間隔，放盤1個月減價60萬元，成交價690萬元，呎價約13,450元。原業主於1998年10月以236.8萬元入市，持貨至今帳面獲利約453.2萬元，單位升值約1.9倍。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍名城3座中層NB室，實用面積785平方呎，屬3房套間隔，最終以1,265萬元沽出，實用面積呎價16,115元。據了解，原業主於2011年10月以785萬元購入上址，持貨逾10年至今沽售，帳面獲利480萬元，單位期內升值61%。

●中原方翰達指出，大埔中心錄本月首宗成交，屋苑15座中層C室，實用面積約391方呎，兩房間隔，放盤開價約575萬元，議價後以515萬元易手，呎價約13,171元。原業主於2011年5月以278萬元購入單位，持貨11年，是次沽出單位帳面獲利約237萬元離場，單位升值約85.3%。

●美聯李貫甡表示，青衣夾屋宏福花園1座低座H室，實用面積約706方呎，三房連套房間隔，獲同區租客以828萬元承接，呎價約11,405元。原業主2005年3月以220萬元購入單位，持貨17年帳面獲利608萬元，升值逾2.7倍。

●美聯余偉峰指出，將軍澳維景灣畔6座低層E室，實用面積約515方呎，屬兩房間隔，享內園池景及開揚山景，裝修企理，原叫價920萬元，調減至868萬元成交，減幅約5.7%，呎價約16,854元。原業主於2019年1月以770萬元入市，是次轉手帳面獲利98萬元，單位升值約13%。

●利嘉閣潘佳彬指出，將軍澳海翩滙3座低層J室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望內園泳池景，日前以約868萬元易手，呎價約16,724元。原業主於2016年9月以約599萬元購入上址，持貨約6年帳面獲利約269萬元，物業升值約45%。

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