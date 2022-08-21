樓市剛需強 新界一手盤三周累售1366伙
2022年08月21日 21:47
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樓市剛性需求強勁，新界大型上車新盤銷情火熱，新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第1B期周日(21日)次輪銷售沽出約371伙，佔可售單位約97%。連同上月底開始發售的第1A期，整個項目短短約三個星期已累售約1,366伙，為今年最熱銷新盤。
●NOVO LAND第1B期次輪銷售沽出371伙
新界大型新盤繼續搶佔樓市焦點，新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第1B期周日(21日)次輪銷售383伙，銷情延續首輪旺勢，大批準買家到場輪候揀樓，消息指今日暫已沽出約371伙。
資料顯示，今輪推售單位開放式戶佔24伙、一房單位佔130伙、兩房及三房分別有170及59伙。而該盤於過去周三(17日)首輪銷情報捷，當日發售188伙，其以價單形式推出的180伙即日沽清。
●THE HENLEY II今沽1伙 售價1435萬元
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，恒基地產旗下啟德THE HENLEY II周日(21日)沽出1伙，單位1座15樓E室，實用面積575方呎，成交價1,435.92萬元，呎價約24,973元。
他又指，THE HENLEY系列所打造的「THE HENLEY LIVING」，讓住戶享受多元的會所設施及健康生活，而THE HENLEY I的低座連地下私人花園的特色單位，集團為住戶打造綠色生活，當中低座D座的地下G室開放式單位，實用面積186方呎，連95平方呎私人花園，將綠意引進入屋。
●旺角利奧坊系列連錄2宗成交
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊系列於周日(21日)連錄成交，其中利奧坊‧壹隅1座6樓H室，實用面積268方呎，一房間隔，成交價548.396萬元，呎價約20,463元。另一宗成交為利奧坊‧曦岸1座6樓M室，實用面積197方呎，開放式設計，單位以473.478萬元售出，呎價約24,034元。
●青衣明翹匯套三房連車位售1379萬元
佳明集團控股（01271）旗下青衣明翹匯周日(21日)售出1伙，集團營業及市務總監顏景鳳指出，項目2座30樓D室，實用面積586方呎，為套三房開放式廚房設計，以1,379.7萬元連車位售出，呎價約23,544元。
●佳悅522萬元沽出一房戶 呎價18068元
據一手住宅銷售資訊網，佳寧娜（00126）及宏達控股合作的長沙灣佳悅，周日(21日)售出6樓B單位，實用面積289方呎，一房間隔，成交價522.17萬元，呎價約18,068元。