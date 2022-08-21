樓市剛需強　新界一手盤三周累售1366伙

●NOVO LAND第1B期次輪銷售沽出371伙

資料顯示，今輪推售單位開放式戶佔24伙、一房單位佔130伙、兩房及三房分別有170及59伙。而該盤於過去周三(17日)首輪銷情報捷，當日發售188伙，其以價單形式推出的180伙即日沽清。

●THE HENLEY II今沽1伙 售價1435萬元

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，恒基地產旗下啟德THE HENLEY II周日(21日)沽出1伙，單位1座15樓E室，實用面積575方呎，成交價1,435.92萬元，呎價約24,973元。

他又指，THE HENLEY系列所打造的「THE HENLEY LIVING」，讓住戶享受多元的會所設施及健康生活，而THE HENLEY I的低座連地下私人花園的特色單位，集團為住戶打造綠色生活，當中低座D座的地下G室開放式單位，實用面積186方呎，連95平方呎私人花園，將綠意引進入屋。

●旺角利奧坊系列連錄2宗成交

●青衣明翹匯套三房連車位售1379萬元

佳明集團控股（01271）旗下青衣明翹匯周日(21日)售出1伙，集團營業及市務總監顏景鳳指出，項目2座30樓D室，實用面積586方呎，為套三房開放式廚房設計，以1,379.7萬元連車位售出，呎價約23,544元。

●佳悅522萬元沽出一房戶 呎價18068元

據一手住宅銷售資訊網，佳寧娜（00126）及宏達控股合作的長沙灣佳悅，周日(21日)售出6樓B單位，實用面積289方呎，一房間隔，成交價522.17萬元，呎價約18,068元。