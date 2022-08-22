周樂樂：市場震盪整固　關注新能源及機器人產業

過去一周，除了創業板指收漲之外，滬深兩市其餘主要指數均下跌，其中，科創50與中小100跌幅較大超過1%。申万一級行業中，16個行業跌、15行業漲，板塊方面，電力設備，農林牧漁，公用事業，房地產與煤炭等板塊漲幅居前，醫藥生物、計算機、美容護理等領域跌幅靠前。數據上看，市場結構性行情明顯，光伏設備及新能源汽車中游環節鋰電池板塊再度回暖，養殖及種業表現較佳，高溫天氣頻發下用電量顯著提高，電力供不應求等因素使得電力板塊回升。而疫情對消費的影響和集采的再度來襲，對醫藥和消費兩個板塊的投資情緒造成壓制，相關板塊跌幅居前。

國內方面，國內經濟形勢充滿調整，尤其是上半年國內疫情反复，經濟受衝擊較大，目前暫時仍沒有明確的取消疫情防控的時間表，導致企業投資與民眾消費的信心不足。7月國內多項經濟指標表現均不及市場預期，從供給端來看，受國際環境更趨複雜嚴峻和國內疫情散發多發影響，國內規模以上工業增加值增長不及市場預期。從需求端來看，由於居民消費需求偏弱，7月社會消費品零售總額同比增速不及預期。貨幣金融方面，無論是新增貸款還是社會融資增量均遠不及預期，說明當前經濟修復勢頭偏弱，實體融資需求不振。預計接下來國內政府大概率加大政策刺激力度來扶持經濟，恢復市場信心。近期央行超預期降息10個點子，釋放出貨幣政策加大逆週期調節力度的信號，有利於對沖近期經濟下行波動，為下半年GDP增速盡快回歸合理區間奠定基礎。近期總理在深圳考察時再次強調堅持發展是硬道理，在國內經濟下行壓力較大情況下，預計國內穩增長力度不斷加碼，擴張性的政策將逐步推動國內經濟基本面好轉，恢復市場信心。

國際市場方面，儘管美國7月CPI低於預期，通脹顯現見頂降溫迹象，但從美國最近公布的經濟資料與美聯儲的會議紀要看，市場存在明顯分歧。紀要中表明，美國聯儲局仍將堅持加息路徑，在通脹率出現大幅下降前不會停止，意味着聯儲局在接下來一段時期內仍需將利率維持在較高水平，直到通脹明顯加快回落。不過，會議紀要同時釋放了鴿派信號，聯儲局官員首次承認有過度加息的風險，並認為可能適合未來某個時候放緩加息，同時，主席鮑威爾稱，聯儲局可能適合在未來某個時候放慢加息步伐，下一次大幅加息將視資料而定，聯儲局官員不會對下次行動的力度提供清晰的指引，導致市場憂慮美聯儲加息。目前從紀要以及近期美國經濟指標看，聯儲局緊縮的貨幣政策短期大概率不會出現轉向，但未來加息幅度、次數可能放緩。目前需謹慎緊張的國際關係走向將影響海外市場走勢，尤其存在一種可能，就是在歐美對抗中俄的國際環境下，聯儲局維持強勢美元，吸引資金留存美元資產，防止國際資金大幅拋售美國國債等。

展望後市，儘管聯儲局未來加息幅度、次數可能放緩，但緊縮的貨幣政策短期大概率不會出現轉向，同時需要謹慎國際關係走向影響海外市場走勢，而國內宏觀方面仍舊需要大的調整，包括防疫與監管政策，目前國內經濟形勢充滿挑戰，企業投資與民眾消費信心不足，加上中美國債收益率繼續倒掛，利差擴大，限制國內央行貨幣政策操作。預計市場仍將是震盪築底，需要等待政策更大的轉變。投資選擇上，仍選擇國家財稅、信貸等政策大力扶持的行業。行業上，短期繼續重點關注新能源產業鏈、機器人等高景氣成長行業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂