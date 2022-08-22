道指期貨跌過百點 金價上周挫3%
2022年08月22日 08:00
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●踏入亞洲時段，美匯指數報108.13；港匯弱見7.8463；離岸人民幣(CNH)報6.8377；美元兌日圓低至137.18；歐元見1.0031，英鎊報1.1814。金價偏軟，至1,745美元水平。布油跌至95.55美元，紐油跌1%至89.34美元。比特幣升1%至2.14萬美元。道指期貨跌159點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水250點。
●港股前瞻：恒指需要一個現象才能扭轉弱勢https://bit.ly/3CDunqb
●全球央行年會勢放「鷹」，美股本周恐波動。https://bit.ly/3cdtF86
●全球央行年會召開在即，鮑威爾或發表強硬言論。
●市場對加息擔憂再度浮現，美股三大指數上周五(19日)受壓。道指收報33,706點，跌292點或0.86%；標指收報4,228點，跌55點或1.29%；納指收報12,705點，跌260點或2.01%。https://bit.ly/3CmkE7e
●美股上周五急跌，港股ADR指數全日向下，按比例計算，收報19,535點，跌237點或1.22%。
●聯儲局巴爾金︰將盡力遏制通脹，經濟有衰退風險。
●紐約期油上周累跌逾1%，仍企穩90美元關。
●紐約期金上周累跌近3%，並創7月底以來低位
●歐股上周五收市個別發現，Cineworld急跌58%。
●通脹嚴峻！德國央行：縱面臨衰退風險 仍要繼續加息。
●涉員工不當使用WhatsApp，多間大行或遭各罰逾15億元。
●東方日報B1：證監前主席沈聯濤：通脹難返疫前水平。https://bit.ly/3AD3CRd
●港府料7月商品出口續跌，惟下半年經濟活動可望恢復。