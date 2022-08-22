道指期貨跌過百點　金價上周挫3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報108.13；港匯弱見7.8463；離岸人民幣(CNH)報6.8377；美元兌日圓低至137.18；歐元見1.0031，英鎊報1.1814。金價偏軟，至1,745美元水平。布油跌至95.55美元，紐油跌1%至89.34美元。比特幣升1%至2.14萬美元。道指期貨跌159點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水250點。

●全球央行年會召開在即，鮑威爾或發表強硬言論。

●美股上周五急跌，港股ADR指數全日向下，按比例計算，收報19,535點，跌237點或1.22%。

●聯儲局巴爾金︰將盡力遏制通脹，經濟有衰退風險。

●紐約期油上周累跌逾1%，仍企穩90美元關。

●紐約期金上周累跌近3%，並創7月底以來低位

●歐股上周五收市個別發現，Cineworld急跌58%。

●通脹嚴峻！德國央行：縱面臨衰退風險 仍要繼續加息。

●涉員工不當使用WhatsApp，多間大行或遭各罰逾15億元。

●港府料7月商品出口續跌，惟下半年經濟活動可望恢復。