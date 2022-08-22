朱克伯格發布元宇宙Selfie　網友揶揄時光倒流...

Meta行政總裁朱克伯格日前在其Facebook上宣布，在法國及西班牙推出Horizon Worlds服務。而他更在元宇宙Selfie，但這幅圖實在惹人發笑，畫質引起網民熱議，有人更嘲諷，「100億美元就是這樣？」。

朱克伯格以Horizon Worlds到法國巴黎艾菲爾鐵塔及西班牙巴賽隆拿聖家堂遊覽，並在這兩個知名地標前面Selfie，但圖中的他眼神空洞，自拍姿勢極不自然，背後的高山和樹木看來粗糙。

見到這幅Selfie後，網友紛紛表示難以置信這是花了100億美元打造的虛擬世界，原因是無論景點還是人像都如「舊遊戲」般簡陋，畫質就像廿年前的遊戲Second Life，認真Old School。

不過，朱克伯格同時表示Horizon即將推出重大更新，並指早前分享的Selfie非常簡約，倉卒拍下。他表示，Horizon的畫質會有很大改進空間，而頭戴裝置及Horizon正快速改進中。他同時分享他最新的Avatar圖片及Horizon場景圖片，畫面較初時的分享較仔細。

Horizon Worlds是第一個Meta提供元宇宙環境的服務，用戶可藉由Quest頭戴裝置在Horizon Worlds這個多人線上虛擬平台中進行社交、遊戲等活動。用戶只需以Facebook帳號就可登入，在虛擬平台上一次可與多達20位用戶互動。