【產經直播】業績股博邊隻？
2022年08月22日 09:58
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港股持續弱勢，上周連續4個交易日收在二萬關下，成交淡靜，幾時先有起色？Jackson Hole全球央行年會周五(26日)舉行，市場關注聯儲局主席鮑威爾的講話對未來息口走勢的啟示，投資者有咩要留意？
本周有多隻股份放榜，包括三桶油、內險股、科網股如美團(03690)、京東集團(09618)、內房及物管股、資源股如江西銅業(00358)等，邊一隻具值博空間？至於上周五(19日)派成績表的小米(01810)，上季收入與盈利齊跌，其中利潤按年大跌近67%，股價仲要向下？
近期強勢板塊要數電力股，內地高溫持續，多個省份用電負荷屢創新高，加上四川省缺電情況，刺激多隻電力股持續做好，其中華潤電力(00836)已由月初13港元樓下低位，爆升至逾16元水平，再上空間有幾大？
另外，恒指季檢結果上周五(19日)出爐，周大福(01929)等擠身藍籌新貴，將於9月5日生效，有咩部署策略？
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