【產經直播】業績股博邊隻？

港股持續弱勢，上周連續4個交易日收在二萬關下，成交淡靜，幾時先有起色？Jackson Hole全球央行年會周五(26日)舉行，市場關注聯儲局主席鮑威爾的講話對未來息口走勢的啟示，投資者有咩要留意？

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