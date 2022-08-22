滙豐推全新400億元貸款計劃　助中小企應對短期挑戰

滙豐今(22日)推出全新400億港元貸款計劃，加強支持香港中小企，協助他們取得銀行融資，發揮業務潛力。貸款計劃將接受現有及全新的滙豐商業客戶申請，並涵蓋不同行業。計劃除了提供融資及服務優惠外，客戶亦可獲新造分期貸款利息回贈，而企業增聘員工更可享現金回贈。

滙豐香港區行政總裁林慧虹稱，該全新貸款計劃希望幫助作為經濟和社會基石的中小企應對短期挑戰，繼而投資於新機遇。不少中小企正著力提升營運模式的抗逆力，並利用科技支持業務增長。隨着本地經濟在下半年可望開始逐步改善，計劃將有助中小企擴展、增設職位和推行數碼化。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，香港商界需要專注於長遠未來發展，投資於創新科技以及早轉型和增強效率，同時加快開發高端產品和服務，並提升可持續發展的表現。作為香港中小企業的主要銀行夥伴之一，滙豐會繼續成為客戶的依靠，在他們業務增長路上提供適時支援。

滙豐在今年8月舉行的非正式股東會議宣布推出全新400億港元貸款計劃，加大力度支持香港經濟復甦。自2020年2月疫情出現以來，滙豐為商業客戶提供超過3,300億元流動性，並於去年推出400億元貸款計劃，幫助中小企重拾增長動力。