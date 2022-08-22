【高盛推介】滙豐失50元關　券商料9月將上調最優惠利率

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股今(22日)早開市失守50港元大關，最低見49.15元的過去3周低位，最新報49.65元，跌約1.3%。滙豐上周公布，上調拆息掛勾按揭利率的封頂息率，上調最優惠利率至P減2.25厘，實際封頂息率上調至2.75厘。此外，有券商料銀行將於9月下旬前上調最優惠利率，及料在銀行財務業績將改善之下，未來12個月股價將上漲。

恒生銀行上周五升約1%，今早則逆市下跌，最新報124.8元，跌約1%。中銀香港上周五跌約0.7%，今早低開後反彈，最新報27.4元，升約0.6%。

觀察個股輪證資金流向，滙豐好倉及淡倉於上周四(18日)分別錄得約540萬及50萬元資金流入後，上周五皆獲資金轉向沽出。

恒生好倉於上周四錄得資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。中銀好倉於上周四及上周五共錄得約30萬元資金流入。

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