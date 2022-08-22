【高盛推介】滙豐失50元關 券商料9月將上調最優惠利率
2022年08月22日 10:45
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股今(22日)早開市失守50港元大關，最低見49.15元的過去3周低位，最新報49.65元，跌約1.3%。滙豐上周公布，上調拆息掛勾按揭利率的封頂息率，上調最優惠利率至P減2.25厘，實際封頂息率上調至2.75厘。此外，有券商料銀行將於9月下旬前上調最優惠利率，及料在銀行財務業績將改善之下，未來12個月股價將上漲。
恒生銀行上周五升約1%，今早則逆市下跌，最新報124.8元，跌約1%。中銀香港上周五跌約0.7%，今早低開後反彈，最新報27.4元，升約0.6%。
觀察個股輪證資金流向，滙豐好倉及淡倉於上周四(18日)分別錄得約540萬及50萬元資金流入後，上周五皆獲資金轉向沽出。
恒生好倉於上周四錄得資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。中銀好倉於上周四及上周五共錄得約30萬元資金流入。
投資者如看好滙豐，認購證方面的貼價選擇可留意低街貨滙豐購(21438)。中期選擇可留意低街貨滙豐購(16685)。牛證方面的貼牛選擇可留意滙豐牛(64361)，遠牛選擇可留意滙豐牛(51121)，與現價有約2及4元收回距離。
滙豐購(21438)，行使價52.55元，2022年10月26日到期，實際槓桿15.8倍，貼價、低街貨。
滙豐購(16685)，行使價54.55元，2022年12月20日到期，實際槓桿12.0倍，中期、低街貨。
滙豐牛(64361)，收回價48元，行使價47元，換股比率100，實際槓桿17.4倍，相近收回價貼牛中街貨較低。
滙豐牛(51121)，收回價46元，行使價45元，換股比率100，實際槓桿10.8倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
滙豐沽(20268)，行使價42元，2022年12月20日到期，實際槓桿9.6倍，貼價。
滙豐熊(55541)，收回價55元，行使價56元，換股比率100，實際槓桿7.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
投資者如看好恒生，可留意屬貼價的低街貨恒生購(21102)。
恒生購(21102)，行使價151.58元，2023年08月24日到期，實際槓桿7.3倍，貼價、低街貨。
投資者如看好中銀，可留意屬中期的新上市中銀購(23483)。
中銀購(23483)，行使價33元，2023年06月15日到期，實際槓桿6.9倍，中期、新上市。
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