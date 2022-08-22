陳偉明：十個牛皮九個淡　恒指19500有支持

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明表示，聯儲局有官員發表支持加息的鷹派言論，美國加息預期再度升溫，10年期美債息逼近3厘。相反，內地經濟數據遜預期，加上美元轉强，拖累人民幣匯價急挫至2年低位。港股上周一如預期在兩萬關以上出現明顯沽壓，期指更在今早跌穿筆者淡倉的目標價位19,500點後才出現支持回升。展望後市，港股仍然是有反彈冇升勢，相信恒指短期在19,800點以上已面臨阻力。

中國人民銀行前周意外地下調中期借貸便利(MLF)及逆回購利率，人行今早續下調貸款市場報價利率(LPR)，在憧憬內地減息下，港股在連跌幾天後，在技術支持大約19,500點出現反彈好合理，但這次反彈應該難再挑戰近期的區間上落頂部大約20,300點。

目前市場焦點是本周五(26日)召開的Jackson Hole全球央行年會，雖然美國通脹有機會6月時已見頂，但目前通脹仍然高企，短期加息方向不會改變，在美國加息，內地減息方向下，人民幣弱勢本來已經難支撐中港股市持續向上，加上筆者並不相信中央會容許人民幣持續貶值，預期未來內地續減息的力度始終有限。

另一方面，港股由8月初悶市上落至今，技術走勢由上星期開始明顯轉弱，高位陰燭漸多，並且頂位有下移迹象，要提防港股這次反彈過後港股有向下跌穿19,500點，考驗19,000關的機會。策略上傾向等待期指回升大約10天線以上(目前大約19,850)，小注Long Put下月價外1,000點恒指期權，陽燭收市升破期指20,000點止蝕。