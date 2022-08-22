四川限電令致全球LCD顯示屏產量銳減　供過於求望紓緩

外媒報道，四川限電令將延長至周四(25日)，分析師料，當地顯示屏廠商產量將進一步減少，尤其是全球LCD屏幕當月產量將減少兩成，顯示屏產業供過於求情況有望紓緩。

報道指，群智諮詢(Sigmaintell)總經理李亞琴指，目前延長限電影響還是頗大，因為原本四川是限電6天，現時再延長5天，共限電11天。

四川有兩條8.6代LCD屏幕生產線。李指出，8月前這兩條生產線並非全部投入運作。受四川8月限電影響，這兩條生產線的稼動率(設備實際運轉的時間百分比，為衡量設備使用效率的指標之一)較7月顯著下降，導致8月LCD屏幕供應降至今年來最低位。

重慶近來同樣缺電。四川與重慶均依賴長江水力發電。然而，今年夏季汛期長江流域降雨量偏少，導致兩者都面臨缺電問題。

目前重慶分區域限電，預料對顯示屏廠稼動率有影響，但影響不會像四川那麼大。李表示，若考量重慶限電影響，全球LCD顯示屏產量供應受限電影響的程度，可能超過20%。

市調機構奧維睿沃(AVCRevo)認為，四川和重慶限電，正好逼使顯示屏廠變相下調稼動率，減低顯示屏供應過剩壓力，並認為這樣顯示產業鏈在四川和重慶地區布局多，突發性停電對產業鏈來說，影響較大，但同時是品牌調整庫存的時機，有助產業平穩。