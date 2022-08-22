世紀大乾重創全球供應鏈　危及南歐多國信用評級

北半球乾旱成災，進一步擾亂全球供應鏈，推高食品及能源價格，為全球貿易增添壓力。外媒報道，中國部份地區正經歷1961年有紀錄以來最長時間的熱浪，導致製造業缺水缺電而停工。另外，穆迪投資表示，長期的乾旱和熱浪對旅遊、農業和製造業等產業的影響，可能會拖累南歐各國政府的信用評級。

報道指出，內地出現大旱的中部及西南部6個省級轄區，合共佔內地去年糧食產量的1/4。其中四川受降雨減少的影響最大，因為該省嚴重依賴水力發電，氣溫飆升推高了對冷氣的需求，並可能使電網超出負荷。當局更勒令所有工業電力用戶停產，要「讓電於民」。

除了中國外，歐洲的西班牙、葡萄牙、法國及意大利正經歷500年來最嚴重的一次旱災。而美國西部的旱情，可能是1,200年來最嚴重。氣候科學家表示，今年乾旱主要是拉尼娜現象所造成，使得歐洲、美國和亞洲部份地區的降雨減少。聯合國指出，由於土地退化和氣候變遷，自2000年來，全球乾旱次數增加了29%。對全球前幾大經濟體而言，今年夏季的乾旱正在損害農業、發電、製造業及旅遊業等。加劇了新冠疫情導致的供應鏈中斷，以及俄烏戰事對能源及食品價格構成的壓力。

在美國，農民預計將損失超過40%的棉花收成。歐洲由於炎熱和乾燥的氣候條件，西班牙的橄欖油收成預計將下降1/3。作為貿易動脈的萊因河及意大利波河等河流，水位正處於歷史低點，迫使製造商減少出貨量。河流水位下降，也減少了整個歐洲大陸的水力發電，影響天然氣的關鍵替代能源供應。