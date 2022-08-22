世界變！美國或處於企業加薪留人的經濟衰退期

根據過往經驗及常理，經濟衰退與高失業率是對「雙生兒」。然而，美國可能正處於一次「工作滿滿」(job-full)的經濟衰退，尤其是一些基層職位，保住飯碗之餘，工資更有增無減。

外媒報道指出，美國6月職位空缺達到1,070萬個，其中以醫療保健、飯店餐飲、零售及專業服務等服務業佔多數。即使美國經濟今年陷入衰退，企業最多撤回招聘，而不會像以往般大幅裁員，反而需要加薪挽留人才。

世界大型企業聯合會(The Conference Board)執行副總裁兼首席經濟學家Dana Peterson解釋，美國目前的失業率為3.5%，追平新冠疫情爆發前，即2020年2月創下的50年低位。今年1至7月美國非農就業平均每月新增47.1萬人，而僅在7月就新增52.8萬人，遠遠超出市場預期的25.8萬人。意味美國勞動力市場相當吃緊，仍然很難找到和留住員工。

另外，目前美國平均時薪較一年前增長5.2%，其中又以休閒和住宿餐飲教育、醫療保健和專業服務等領域的薪金漲幅最大。非軍警之一般民眾的薪金較一年前增長5.3%。數據反映勞動力市場仍然緊張。即使美國陷入短暫及溫和的衰退，但由於人口老化、因疫情提前退休及移民減少等因素，勞動力短缺問題仍可能持續存在。再者，新冠肺炎大流行尚未落幕，有些人害怕染疫或得到「長新冠」，有些人則面臨兒童和成人照護問題，均未有重投職場。