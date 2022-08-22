【供樓注意】6月息率指數報1.94厘　按月急升31點子

根據經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，2022年6月份的經絡按揭息率指數(MMI)，即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平，最新報1.94厘，按月急升31點子，並創20個月新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，2022年6月份平均1個月銀行同業拆息(HIBOR)按月急升35點子至0.54厘，創下2年的月度新高。而根據金管局住宅按揭統計調查，6月份H按選用比例為97.9%，創有紀錄以來新高，反映大部分新造客戶選用H按計劃。拆息急升，使MMI按月隨之上升。以6月MMI計算H按實際按息，比H按計劃的封頂息率或P按計劃的實際按息2.5厘低出56點子，選用H按計劃供款的人士仍可節省利息開支。

近日一個月拆息反覆上升，上月美聯儲再度大幅度加息0.75厘，市場亦料下月議息會議將繼續加息0.5至0.75厘，而金管局於5月12日開始31度接錢涉約2,131億港元，本港銀行體系結餘現時已跌至約1,250億元。與此同時，近月已有７間銀行陸續上調H按的鎖息上限。曹預計，今季尾銀行結餘有機會跌至1,000億元以下，在資金持續外流下，料拆息將反覆向上，加上多間銀行上調H按鎖息上限，新造按揭客戶的實際按息水平將進一步上升，料今年MMI或將挑戰2.5厘水平。