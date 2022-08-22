【高盛推介】舜宇業績後連跌　瑞聲創多年新低

高盛(亞洲)有限責任公司：舜宇光學科技在上周公布業績後，由上周三(17日)起連跌，當中上周四(18日)失守120港元水平，今(22日)繼續下跌，最低見112.2元的一周低位。截至6月止的6個月，收入169.72億元人民幣，按年跌14.4%；統利13.58億元人民幣，倒退49.5%。有券商指舜宇業績疲弱屬預期內，及看好其長期趨勢，給予「買入」評級。

此外，瑞聲上周四起連跌，今日急挫，最低見13.42元，創超過10年新低。

觀察個股輪證資金流向，可見舜宇及瑞聲好倉於上周五(19日)怕獲資金轉向流入，分別有約40萬及170萬元。

投資者如看好瑞聲，可留意屬貼價的低街貨瑞聲購23230。

瑞聲購23230，行使價18.32元，2023年02月22日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、低街貨

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