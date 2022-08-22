【高盛推介】舜宇業績後連跌 瑞聲創多年新低
2022年08月22日 15:41
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高盛(亞洲)有限責任公司：舜宇光學科技在上周公布業績後，由上周三(17日)起連跌，當中上周四(18日)失守120港元水平，今(22日)繼續下跌，最低見112.2元的一周低位。截至6月止的6個月，收入169.72億元人民幣，按年跌14.4%；統利13.58億元人民幣，倒退49.5%。有券商指舜宇業績疲弱屬預期內，及看好其長期趨勢，給予「買入」評級。
此外，瑞聲上周四起連跌，今日急挫，最低見13.42元，創超過10年新低。
觀察個股輪證資金流向，可見舜宇及瑞聲好倉於上周五(19日)怕獲資金轉向流入，分別有約40萬及170萬元。
投資者如看舜宇，認購證方面的貼價選擇可留意舜光購(15232)。高槓桿選擇可留意屬行使價150元以下產品中，槓桿最高的舜光購(14829)。牛證方面的近牛選擇可留意舜光牛65887，遠牛選擇可留意舜光牛(55180)，與現價有約5及15元收回距離。
舜光購(15232)，行使價125元，2023年01月18日到期，實際槓桿4.6倍，貼價。
舜光購(14829)，行使價142.1元，2022年12月20日到期，實際槓桿6.1倍，行使價150元以下產品中，槓桿最高。
舜光牛(65887)，收回價110元，行使價106元，換股比率100，槓桿比率14.4倍，市場上最高槓桿近牛之一。
舜光牛(55180)，收回價100元，行使價96元，換股比率100，槓桿比率6.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡舜宇，可留意屬貼熊的舜光熊(65125)，與現價有約15元收回距離。
舜光熊(65125)，收回價130元，行使價134元，換股比率100，槓桿比率5.2倍，市場上槓桿最高貼熊之一
投資者如看好瑞聲，可留意屬貼價的低街貨瑞聲購23230。
瑞聲購23230，行使價18.32元，2023年02月22日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、低街貨
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