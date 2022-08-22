本地商舖基金沽鰂魚涌地舖　不足一年帳賺700萬元

剛易手的鰂魚涌得利大廈地舖現由燒味店租用。

香港放寬防疫措施，帶動零售市場轉活，舖位做價由谷底反彈。盛滙商舖基金於去年10月趁市弱購入的港島鰂魚涌英皇道地舖，剛以約2,700萬港元連租約賣出，基金持有該物業不足一年帳面獲利約700萬元，舖位升值約35%。

該基金創辦人李根興表示，上述售出的舖位為英皇道993至997號得利大廈地下15號舖，建築面積約9,601方呎，連入則閣樓面積約820方呎，現租予燒味店，月租約8萬元，以最新成交價計算，租金回報率約3.6厘。該物業於去年以約2,000萬元買入，當時該舖原業主於2012年以2,138.8萬元購入。

李指出，剛賣出舖位新買家看好附近太古坊有大量重建項目，相信未來區內人流及消費力會進一步上升。至於該基金2022年已共沽出7間舖位，涉及成交金額共約2.4億元。

他又表示，加息對住宅樓市影響遠遠大過舖市，若本港通關及防疫限制進一步減少，都會推高舖市。預期通關將愈來愈近，即使加息，配合酒店檢疫「3+4」政策，有部分樓市資金可能會流入舖市。李亦預期，舖市整體租金下半年將回升約3%至5%，而舖位售價方面，核心舖位價格已經跌得「好殘」，下半年可上升約5%至8%，民生舖售價則漲約3%至5%。