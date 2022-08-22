飛揚第1期累沽191伙　推新付款計劃變相減價吸客

該集團高級營業經理楊桂玲表示，上述付款計劃之下，買家於簽訂臨時買賣合約時繳交成交金額5%，餘款於120日內付清。不過，買家可選擇於簽訂臨時買賣合約後105天內加付5%訂金，期後90%餘款即可延至於發出收樓通知後14日內繳付。同時，採用延遲付清權利的買家可享「租金津貼回贈」，一房買家可獲8萬元、兩房買家可獲12萬元及三房可獲20萬元，款項直接作為支付樓價餘款。

然而，若買家沒有行使延遲付清成交金額的權利，可享「供款利息津貼回贈」，一房買家可獲10萬元、兩房可獲15萬元及三房可獲25萬元，款項直接用作支付樓價餘款。

楊氏續指，上述付款計劃適用於價單1至4號的待售單位，將於本周五(26日)生效，涉及約116伙，當中有56伙已推出銷售安排。計劃有助減輕年輕買家的財務壓力。至於加息消息醞釀多時，相信此刻入市的買家已對利息的走向心中有數。

此外，中秋佳節將至，本周參觀該盤示範單位的人士，可獲贈精美禮品一份，包括曲奇與花茶等。