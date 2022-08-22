希慎：商場人流消費穩定　籲放寬防疫限制

希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威(左)，及首席財務總監及公司秘書賀樹人

業績公告顯示，今年上半年續約、租金檢討及新訂立租約的平均租金水平仍然下跌。主席利蘊蓮表示，今年第二季的估計租戶銷售額較第一季上升逾25%，與去年同期的表現持平。

呂幹威補充，租金表現開始趨於個別化，不少租約的租金都有輕微增加，期望通關後，租戶銷售額有所增長。首席財務總監及公司秘書賀樹人補充，看到去年及今年上半年，租金佔零售商戶支出已恢復到疫情前、較健康水平。

對於目前抵港人士的檢疫安排放寬到「3+4」，利蘊蓮表示，看到「政府做緊嘢」，惟坦言希望香港「唔好再慢、排在別人後面」，因為全世界已放寬（防疫措施），香港需要進一步放寬旅遊及貿易限制，才可以維持到香港作為國際金融中心、貿易中心及旅遊熱點的地位。她又評論，香港已經做得好好，但仍有空間改善。

利蘊蓮在發布會開首表示，期望新一屆政府可以採取適當政策及措施，處理重要及急切的民生、房屋、青年事務，保持香港成功國際城市地位，落實一國兩制。

呂幹威表示，香港住宅表現相對穩定，集團將來仍會穩定地補充土地儲備。另集團提及未來數月，將為資產組合的其他商廈進行大規模增值項目。