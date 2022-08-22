道期挫近300點 歐元兌美元1算爭持
2022年08月22日 16:12
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●美匯指數升上108.39；港匯見7.8467；離岸人民幣(CNH)報6.8576；美元兌日圓報136.77；歐元兌美元一度跌穿1算，低見0.9995，為7月14日以來首次，最新回升至1.0005；英鎊處1.1796。金價報1,736美元。油價挫逾1%，布油報95.04美元，紐油報89美元。比特幣企2.1萬美元水平。道指期貨跌287點。
●市後關注點
20:30 美國7月芝加哥聯儲全國活動指數
20:30 加拿大7月新屋價格指數
●恒生指數全日收報19,656點，跌116點或0.59%；國企指數收報6,695點，跌24點或0.37%；科技指數收報4,152點，跌40點或0.96%。主板成交830億港元。新奧能源績後有沽壓，全日跌14.25%，https://bit.ly/3AF6XiM
-摩通降金蝶目標價，評級「增持」。
-國美零售復牌曾瀉兩成，擬向大股東購內地物業。
-希慎興業上半年少賺86%，派息27仙。
●滬綜指收升19點，煤炭股漲2.6%，有色金屬及船舶製造股同升逾2%，地產股升0.6%。https://bit.ly/3pBlN3u
●中國經濟：
-人行下調1及5年期LPR，調幅多過預期。
-景順：內地下調抵押貸款利率基準反映當局穩定市場的決心。
●銀債：
-恒生推認購銀色債券「7免」優惠。
-耀才為銀債客戶提供「10免」優惠，建議認購7至10手。
●世紀大乾重創全球供應鏈，危及南歐多國信用評級。
●軟銀：賣阿里為安撫投資者，迅速展示財政穩健。
●四川限電令致全球LCD顯示屏產量銳減，供過於求望紓緩。
●朱克伯格發布元宇宙Selfie，網友揶揄時光倒流...
●商界對美國經濟悲觀，97%人預期18個月內陷衰退。
●巨企續省開支，傳Twitter員工獎金將減半。