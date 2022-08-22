【產經直播】港股淡靜　有咩好炒？

恒指周一(22日)走勢反覆，低開200點後，內地下調8月貸款市場報價利率(LPR)，幅度較預期多，刺激指數一度倒升52點，但最終仍要跌116點，報19,656點，成交仍淡靜，只有830億元。即使內地放水，但港股仍然沖唔起，短期難有突破？聯儲局主席鮑威爾將在周五(26日)Jackson Hole全球央行年會上發表演說，預料會重申收緊政策遏抑通脹，市場重燃加息憂慮，美股上周五(19日)創6月以來最大跌幅，轉買美股仲有冇着數？

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