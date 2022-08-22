【產經直播】港股淡靜 有咩好炒？
2022年08月22日 16:27
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恒指周一(22日)走勢反覆，低開200點後，內地下調8月貸款市場報價利率(LPR)，幅度較預期多，刺激指數一度倒升52點，但最終仍要跌116點，報19,656點，成交仍淡靜，只有830億元。即使內地放水，但港股仍然沖唔起，短期難有突破？聯儲局主席鮑威爾將在周五(26日)Jackson Hole全球央行年會上發表演說，預料會重申收緊政策遏抑通脹，市場重燃加息憂慮，美股上周五(19日)創6月以來最大跌幅，轉買美股仲有冇着數？
另外，內地下調8月LPR，另有內地報道指出，將推出專項借款聚焦「保交樓、穩民生」，各地保交樓工作有望取得積極進展，帶動內房物管股今日(22日)做好，其中碧桂園(02007)升近3%、雅居樂(03383)升6%，內房股係咪開始有轉機？
小米(01810)第二季少賺67%，至僅21億元人民幣，已比市場預期略好，小米今日(22日)股價愈跌愈有，低見11.02元，點睇小米業績？股價要跌多浸？
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