中國心連心化肥：下半年化肥價格料「先抑後揚」

今年北半球夏季頻繁出現異常高溫天氣，造成乾旱，影響農作物生產。董事長兼首席執行官劉興旭直言，高溫天氣的確對農業產量造成影響，惟對化肥銷售和銷量不構成影響。

他解釋，其客戶的第三季施肥工序大致已完成，目前正處於施肥淡季，故整個化肥市場暫不受天氣影響，第四季施肥則仍未展開。

他預期，下半年能源及尿素的供求將持續緊張，化肥價格將「先抑後揚」，加上內地糧食耕種規模持續增長，料對化肥需求仍將不斷增強。

首席財務官兼執董閆蘊華表示，未來5年的每年資本開支預算在30億元內，主要以不超過公司淨現金流為原則，而目前公司每年淨現金流約30億元以上。資本開支主要用作興建新生產基地和產品研發等，料下半年資本開支約15億元，將用作二甲基甲酰胺(DMF)基地建設等方面。

閆氏又指，公司將積極控制資產負債率水平，上半年為67%，料年底將降至65%，明年則60%，到2024年減至55%，未來將致力降低財務風險。