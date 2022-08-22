大摩策略師：Cash is king　回報跑贏美股美債

--摩根士丹利的Andrew Sheets表示，持有美元現金看起來相對於美國股市更具吸引力。與此同時，投資者對全球股市反彈的信心開始動搖。

摩根士丹利首席跨資產策略師Sheets在周日的報告中表示，與美國股票、美國國債和美國信用債相比，現金目前可提供較高的殖利率、流動性和更好的12個月總回報率。

在投資者開始意識到聯儲會加速縮表迫在眉睫之際，Sheets支持持有現金。所謂的量化緊縮將在下個月迎來高潮，加劇了加息預期帶給風險資產的壓力。目前為止，加息已經引起了市場的大部分關注。

「鑑於緊縮的全面影響尚未顯現，量化緊縮即將加速，風險資產的風險回報情況在9月臨近之際似乎正在惡化，」渣打銀行首席策略師Eric Robertsen在周日的報告中寫道。

量化緊縮的風險——轉向月度縮表高達950億美元，幾乎是2019年緊縮步伐的兩倍——來臨之際，聯儲會決策者對投資者押注升息放緩作出反駁。

根據上周的一份報告，美國銀行策略師認為，聯儲會資產負債表的縮減明年可能對標普500指數造成7%的衝擊。聯儲會6月份開始縮減8.9萬億美元的資產負債表，並正在逐步提高縮表速度，最終將達到每年1.1萬億美元。

不過，並非所有人都對縮表的影響感到恐懼。Yardeni Research總裁Ed Yardeni在報告中寫道，從2017年10月到2019年7月量化緊縮期間，股價上漲約18%。