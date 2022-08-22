【移英注意】通脹恐18%　電費貴到5.6萬　鎊匯見9算？

外媒報道，花旗英國經濟學家Benjamin Nabarro稱，基於分析師對明年4月普通家庭能源帳單上限將從目前的1,971英鎊，升至近6,000英鎊(約5.6萬港元)的預測，明年1月英國通脹將達到18.6%。

Nabarro更警告，風險仍偏向上行，如果出現通脹更持久的迹象，英倫銀行可能將不得不把利率提高到6厘或7厘。不過他補充，失業率上升可能會限制大幅加息。

【鎊匯邁向9港元 為何不用急暢錢？】

由於投資者預期美國聯儲局將繼續大幅加息，幅度進一步拋售歐元區和英國的力度，在息差拉大下，歐元和英鎊再次受重創。其中，歐元兌美元又再插穿一算，低見0.999，即兌港元不足7.8水平，再次測試今年7月錄得的低位。

英鎊弱勢不遑多讓，兌美元低見1.1783，兌港元低見9.25水平。市場估計在周五(26日)美國聯儲局主席鮑威爾發表演說前，這數日仍維持弱勢。

三菱日聯的外匯分析師Lee Hardman稱，英鎊前景看起來並不樂觀，未來幾個月英鎊兌美元的跌幅可能會超出預期，最低或跌至1.15，即兌港元處9邊緣。

瑞銀全球財富管理亦認為，雖然市場上的英鎊淡倉不算多，但9月之前匯價弱勢料不會有重大轉變。