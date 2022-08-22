平價成交湧現！藍天海岸一房542萬沽創屋苑年半新低

二手市場平價成交湧現，東涌藍天海岸一房單位，今年5月放盤，累減88萬元，終以542萬元售出，做價創屋苑逾1年半新低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯黎泳傑表示，筲箕灣樂融軒中層H室，實用面積約635方呎，套三房間隔，獲東區換樓客垂青，原業主開價約1,118萬元，議價後以1,030萬元成交，呎價約16,220元，原業主於2014年5月以約845.3萬元購入，帳面獲利約184.7萬元，升值約22%。

●美聯李振榮指，筲箕灣樂融軒中層E室，實用面積約635方呎，套三房設計，開價約1,180萬元，議價後以1,050萬元成交，呎價約16,535元，原業主於2013年12月以約812.1萬元購入，轉手帳面賺約237.9萬元，物業升值約29%。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角健威花園C座頂層連天台單位，實用面積約456方呎，另連約400方呎天台，兩房間隔，成交價828萬元，呎價約18,158元，單位原先叫價880萬元，減價52萬元成交，減幅約5.9%。

●美聯黃旭鈞透露，西半山華庭閣中層B室，實用面積約883方呎，套三房間隔，原業主開價約1,650萬元，議價後以1,578萬元成交，呎價約17,871元，原業主於2017年10月以約1,573.8萬元購入，轉手帳面近平手沽出。

－－－－－

九龍區

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城8月至今暫錄5宗買賣，平均實用呎價跌至約12,802元，屋苑5座高層D室，實用面積約687方呎，套三房間隔，以820萬元成交，呎價僅約11,936元。

●利嘉閣鄭天樂指，長沙灣星匯居2座中層C室，實用面積約515方呎，兩房間隔，成交價780萬元，呎價約15,146元，原業主開價800萬元，僅減價20萬元成交，屋苑現時兩房放盤約6個，入場費由770萬元起。

－－－－－－

新界區

●中原王文彬稱，東涌區8月累積二手成交僅14宗，藍天海岸5座低層F室，實用面積約388方呎，一房間隔，享山景，今年5月叫價630萬元，本月減至570萬元，最後累減88萬元或14%，上車客以542萬元承接，呎價約13,969元，做價創屋苑逾1年半新低。

●香港置業姚潤淇指，馬灣珀麗灣8暫錄約5宗買賣，包括21座中層D室，實用面積約709方呎，套三房間隔，望全海景，放盤約1個月減50萬元，售價850萬元，呎價約11,989元，原業主於2018年4月以約840萬元購入，帳面賺10萬元，扣除使費後蝕讓。

●中原李子清表示，青衣區二手市場8月錄約28宗二手買賣，其中美景花園12座低層A室，實用面積約420方呎，兩房間隔，附有裝修，今年4月底叫價550萬元，本月調低至508萬元，最終售502.3萬元，呎價約11,960元，較銀行估價高約2.9%。

●中原王勤學指，剛過去的周末元朗區錄得9宗二手買賣，其中蝶翠峰9座高層C室，實用面積約499方呎，兩房間隔，叫價557萬元，減價12萬元，以545萬元易手，呎價約10,922元。

●中原李嘉龍稱，大埔八號花園3座低層H室，實用面積約333方呎，兩房間隔，放盤時開價約420萬元，雙方議價後以415萬元易手，呎價約12,462元，新買家為上車客，原業主則於1986年以20.3萬元購入，持貨約36年帳面賺約394.7萬元。

●中原徐家倫表示，大埔白石角嘉熙8座中層F室，實用面積約456方呎，兩房間隔，開價約768萬元，議價後以735萬元沽出，呎價約16,118元，新買家為用家，原業主於2019年以約730萬元一手購入，持貨約3年帳面賺約5萬元，期內僅升值約0.7%。

●利嘉閣黃靜顏指，上水皇府山7座中層F室，實用面積約618方呎，三房間隔，外望山景，原業主因即將移民，放售單位，原先叫價約858萬元，及後累減約32萬元，減價僅兩日速以約826萬元成交，呎價約13,366元。

●中原黎宗文稱，沙田第一城8月暫錄約22宗買賣，對比上月同期錄約17宗略為增加，屋苑43座高層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以532萬元易手，呎價約18,732元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山新港城N座高層5室，實用面積約503方呎，三房間隔，放盤1年半，當時叫價880萬元，減價174萬至706萬元成交，減幅約19.8%，呎價約14,036元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山居屋錦豐苑D座低層10室，實用面積約601方呎，三房間隔，望海景，未補價第二市場叫價570萬元，放盤3個月，減30萬元，以540萬元沽出，呎價約8,985元。

●中原梁偉健稱，馬鞍山區8月暫錄約39宗二手買賣，其中銀湖．天峰6座高層B室，實用面積約1,856方呎，四房連雙套房及工人套房間隔，放盤時開價約3,500萬元，議價後連車位以3,341萬元易手，呎價約18,001元。

●中原黃偉杰表示，馬鞍山迎海．星灣御23座中層B室，實用面積約564方呎，兩房連儲物房間隔，議價後以1,033萬元租出，呎價約18,316元，新買家為用家。

●美聯黃少明透露，將軍澳新都城8月暫錄約18宗二手買賣，屋苑2期4座中層D室，實用面積約646方呎，套三房連儲物室間隔，原先叫價950萬元，減價142萬元，以808萬元成交，呎價約12,508元，創同類型單位3年新低。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋C座高層1室，實用面積約554方呎，三房間隔，原業主今年5月於已補價自由市場放盤叫價618萬元，累積減價128萬元，減幅約20%，獲區內買家以490萬元購入，呎價約8,845元。

●美聯劉卓豪指，將軍澳維景灣畔5座高層F室，實用面積約664方呎，套三房間隔，望全山景，今年4月放盤，當時叫價1,230萬元，其後先後減價7次，累積減價234萬元，減幅約19%，成交價996萬元，呎價約15,000元。

－－－－－－