俄國再削天然氣供應　歐氣價曾飆20%電價破頂

北半球正經歷數百年一遇的熱浪兼旱災，生產陷困將扯高未來通脹之際，俄國再踩多腳，俄羅斯天然氣公司(Gazprom)上周五宣布以維修管道為由，本月底將關閉通往德國的「北溪一號」天然氣管道3日，刺激歐洲天然氣期貨價格周一曾狂飆20%至每兆瓦時294歐元，帶動德法英明年交付電價再破頂，連同美國天然氣期貨價格亦創2008年來新高，漲幅逾5%，至每百萬英熱單位9.856美元。在全球搶氣下，亞洲液化天然氣(LNG)價格也持續向上，較去年同期已飆3倍。

隨着天然氣危機籠罩歐洲以至全球，外媒報道，此或引發全球油輪爭奪戰，原因是歐洲正尋找取代俄羅斯天然氣供應的方案，令新液化天然氣油輪的租船費價格飆升。另外，歐洲明年交付的煤炭期貨價周一也漲逾半成，達破紀錄的每噸335美元。

中俄能源貿易激增75%

俄烏戰爭持續半年，資源價格不但持續被俄國舞高弄低，世界更因而陷入分裂，中國成為俄羅斯能源最大買家，涵蓋原油、石油產品、天然氣和煤炭等，進口總值更由一年前約200億美元，急增至350億美元，升幅達75%。

外媒引述內地海關總署的7月數據顯示，俄羅斯取代印尼成為中國最大煤炭供應國，7月由俄羅斯進口了破紀錄的740萬噸煤炭，按年及按月分別增長14%及21%；另用於煉鋼的焦煤進口量亦按增63%至200萬噸。

此外，俄羅斯亦連續3個月成為中國最大原油供應國，上月由俄羅斯進口的石油達715萬噸，按年升7.6%，主因內地的獨立煉油商加大對折扣俄油的購買力度，同時來自安哥拉和巴西等國的供應有所下降。至於第二大石油供應國則是沙特阿拉伯，進口數量為656萬噸。